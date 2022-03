Milla Nova stellt jetzt Kriegsausrüstung her

Milla Novas Mission ist es eigentlich, Bräute auf der ganzen Welt glücklich zu machen. Die Kleider der ukrainischen Firma gibt es weltweit in über 50 Boutiquen zu kaufen, auch hierzulande in Rorschach und Zürich. Auch in den USA, Grossbritannien und Frankreich gibt es die Brautkleider von Milla Nova.

«Wir wollen unser Land retten»

Auf dem Instagram-Feed des Labels lächeln einen Frauen in traumhaften, weissen Roben mit Spitze und Tüll an. Seit kurzer Zeit werden bei der ukrainischen Firma aber nicht nur weisse Tüll-, sondern auch olivgrüne Tarnstoffe vernäht. «Wir machen nicht nur Bräute rund um den Globus glücklich, sondern wir wollen auch unser Land retten», sagt Ulyana Kyrychuk, CEO von Milla Nova, zu «CNN».

In den letzten Wochen wird am Hauptsitz in Lviv, im Westen der Ukraine, an Militärkleidung gearbeitet. Die Arbeiterinnen und Arbeiter stricken Militärnetze, nähen Fleece-Hoodies und Schutzwesten in traditioneller Armee-Tarnung – über 1500 Stücke fertigten die Näherinnen und Näher in den letzten Wochen.