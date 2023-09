Daran gewöhnten sich Körper und Geist mit der Zeit, sagen sie

Wir sind an einer Übung der 57. Mechanisierten Brigade zwischen Slawjansk und Bachmut.

In der Ostukraine üben Teile der 57. Mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte.

Es fühlt sich an, als explodiere einem der Kopf, so durchdringend ist das Ohrenpfeifen. Die Druckwelle der Explosion lässt Steinchen auffliegen und den Körper schockstarr werden, alles will fliehen vor der Widernatürlichkeit.