Ukrainische ESC-Siegerin Jamala tritt als Ehrengast bei deutschem Vorentscheid auf

Erst vor wenigen Tagen floh die Künstlerin vor dem aktuellen russischen Angriff auf die Ukraine. Die strapazierende Reise – ohne Essen und mit nur wenig Schlaf – teilte sie mit ihren rund 900’000 Followerinnen und Followern auf Instagram. Mit ihren Kindern ist sie mittlerweile bei ihrer Schwester in der türkischen Metropole Istanbul angekommen. Ihren Ehemann musste sie derweil in der Heimat zurücklassen.

Die 38-Jährige soll nun in der Sendung ihren damaligen Gewinnersong singen und mit Moderatorin Barbara Schöneberger (47) über ihre Flucht vor dem Krieg sprechen. Nach Angaben einer NDR-Sprecherin wird die Künstlerin dabei live vor Ort sein. Die Sendung zum deutschen ESC-Vorentscheid soll sich den ganzen Abend mit dem Krieg in der Ukraine befassen. Zudem soll unter anderem auch eine «besondere Version» des Klassikers «Ein bisschen Frieden» dargeboten werden.

Jamalas ESC-Sieg sorgte für Ärger

In der Show entscheidet sich, wer für Deutschland zum diesjährigen ESC-Finale am 14. Mai ins italienische Turin fährt. Russland darf wegen seines Angriffs auf die Ukraine in diesem Jahr nicht am Gesangswettbewerb teilnehmen. Bereits früher überschattete der Konflikt zwischen den beiden Ländern den Song Contest, weshalb Jamalas Sieg vor sechs Jahren für wütende Reaktionen aus Russland sorgten.