Mariana Checheluck (23): Ukrainische Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen das Rote Kreuz

Darum gehts Mariana Checheluck ist seit Mai 2022 in russischer Kriegsgefangenschaft.

Ihre Familie beschuldigt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, während des Krieges untätig zu sein.

Das IKRK weist sämtliche Vorwürfe zurück.

Als unsere Chefreporterin International in Kiew von Mariana Chechelucks Schicksal erfuhr, stellte sie den Kontakt mit ihrer Familie her. Kurz darauf besuchte 20 Minuten die Familie Checheluck in ihrer Flüchtlingsunterkunft im Kanton Aargau.

Wer ist Mariana Checheluck?

Mariana Checheluck ist in Mariupol aufgewachsen und studierte nach ihrem Schulabschluss an der Polizeiakademie Charkiw. Bis zum Kriegsausbruch arbeitete die 23-Jährige etwa ein Jahr lang im Bezirk Zhovtnevyi in Mariupol als Ermittlerin.

Als Russland Ende Februar 2022 die Stadt Mariupol bombardierte, suchte Mariana mit ihrer jüngeren Schwester Alina Zuflucht im Stahlwerk Asowstahl. Im Mai wurde sie in ein Filtrationslager in Bezimenne evakuiert und dort von russischen Soldaten tagelang verhört. Während Alina freikam, wurde Mariana zur Kriegsgefangenen der Russen – bis heute.

Darum kritisiert die Familie Checheluck das IKRK

Bei einer Explosion im Strafgefangenenlager Oleniwka wurden Ende Juli 2022 53 ukrainische Kriegsgefangene getötet. Russen und Ukrainer beschuldigen sich gegenseitig, diesen Angriff verübt zu haben. Daraufhin rief Marianas Mutter sogleich das Rote Kreuz in Genf an. «Ich wusste, dass Mariana dort ist, und flehte das Rote Kreuz am Telefon weinend an, dass sie herausfinden sollen, was mit meinem Kind passiert», sagt Natalya Checheluck. In der Zwischenzeit freigelassene Kriegsgefangene hätten der Familie erzählt, dass Mariana abgemagert aussah und Augenringe hatte, als sie sie das letzte Mal gesehen hatten.

«Das IKRK beweist, dass es machtlos ist gegen das russische Regime.» Natalya Checheluck

Seit dem Anschlag sei nun bereits fast ein Jahr vergangen und das IKRK habe das Strafgefangenenlager nie betreten. «Wir rufen alle zwei bis drei Tage an, schreiben Briefe, liefern Informationen und Telefonnummern von inzwischen freigelassenen Kriegsgefangenen, die mit Mariana inhaftiert waren, doch das IKRK ignoriert uns. Unserer Meinung nach ist das eine nutzlose Organisation. Das IKRK beweist, dass es machtlos ist gegen das russische Regime», erzählt Natalya.

Marianas Schwester Alina bemängelt, dass Mitarbeitende des Roten Kreuzes sie im Filtrationslager in Bezimenne angelogen hätten: «Als ich Mariana nirgends mehr sah, fragte ich Vertreter vom IKRK, wo meine Schwester sei. Sie sagten mir, dass sie am Folgetag ebenfalls freigelassen würde. Doch das stimmte überhaupt nicht.» Ab diesem Zeitpunkt hat Alina ihre ältere Schwester nie mehr gesehen.

Das sind die Aufgaben des IKRK in einem Krieg Das IKRK ist eine neutrale internationale Organisation, die bei bewaffneten Konflikten humanitären Schutz und Hilfe für Betroffene gewährleisten sollte. In einem Krieg gehört Folgendes zu den Kernaufgaben: Vermisstensuche

Repatriierung von Gefallenen

Informationsaustausch zwischen getrennten Familienmitgliedern

Familienzusammenführungen

Besuch von Kriegsgefangenen

Humanitäre Hilfe u. a. durch Bereitstellung von medizinischer Versorgung, Trinkwasser und Nahrung

Förderung der Einhaltung der humanitären Grundsätze und des humanitären Völkerrechts



So wehrt sich das IKRK gegen die Vorwürfe

«Die Frustration und Wut der Familien, die durch den Krieg von ihren Angehörigen getrennt wurden, versteht das IKRK. Ihr Leid können wir nicht hinnehmen und arbeiten hart daran, die Familien über das Schicksal ihrer Angehörigen zu informieren», antwortet Achille Després, Mediensprecher des IKRK in der Ukraine. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz habe bereits 6100 Familien informieren können. Es gebe aber noch über 10’000 Fälle von vermissten Zivilisten und Soldaten.

Bis jetzt habe das IKRK 1500 russische und ukrainische Kriegsgefangene besuchen können. Auf Nachfrage wollte das IKRK keine Auskunft über die Aufteilung geben. «Wir können keinen Zutritt in die Gefängnisse erzwingen. Wir müssen mit der Regierung der Kriegspartei verhandeln, die einen Kriegsgefangenen festhält. Das ist eine schwierige Aufgabe und braucht viel Zeit», erklärt Achille Després.

Ob das IKRK Zutritt in die Gefängnisse in Oleniwka und Taganrog hatte, wo sich Mariana aufgehalten haben soll, dürfe der Mediensprecher nicht sagen. Auch könne zum Fall Mariana keine Stellung bezogen werden. «Die Familie Checheluck macht aber alles richtig. Sie soll dem IKRK weiterhin schreiben und möglichst viele Informationen liefern. Sobald wir eine verifizierte Information haben, teilen wir dies der Familie umgehend mit.» Jede Person, die durch den Krieg von der Familie getrennt wurde, sei eine zu viel und werde vom IKRK nicht gutgeheissen.

So könnte Mariana freigelassen werden

Regelmässig finden Gefangenenaustausch-Aktionen zwischen Russland und der Ukraine statt. Laut ukrainischen Angaben konnten bisher über 2500 Soldaten aus russischer Haft befreit werden. Die Familie Checheluck hofft darauf, dass so auch Mariana zurückkehren kann. Offiziere sind im Austausch jedoch oft mehr wert als einfache Soldaten, was die Chance auf die Freilassung von Mariana schmälert.