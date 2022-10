Nach Hilferuf: Ukrainische Familie ist von Schweizer Hilfsbereitschaft überwältigt

1 / 5 Die geflüchtete Familie von Mariia Kirkova darf sich diesen Winter warm anziehen. Mariia (30) hat sich in einer Luzerner Facebook-Gruppe an die Öffentlichkeit gewandt und um Winterkleider für ihre Familie gebeten. Mariia Kirkova Weil sie damit gerechnet haben, vor dem Winter bereits wieder zurück in ihrer Heimat zu sein, hat diese Familie aus der Ukraine nur Sommerkleider eingepackt. Bereits kurz nach Veröffentlichung des Berichts von 20 Minuten über die Situation hat Mariia unzählige Rückmeldungen von Spendern erhalten. Mariia Kirkova «Niemals hätte ich damit gerechnet», sagt die 30-Jährige. Noch habe sie keine Kleider erhalten. Sie möchte aber nicht zu viele Kleidungsstücke entgegennehmen – denn es gebe genug andere, die ebenfalls Winterkleider bräuchten. Mariia Kirkova

Darum gehts Nach der Berichterstattung von 20 Minuten über geflüchtete Familien aus der Ukraine, die aktuell dringend Winterkleider suchen, hat sich seitens der Bevölkerung grosse Solidarität gezeigt.

Mariia Kirkova (30) beispielsweise hat sich über Facebook an die Luzerner Community gewandt und um Winterkleider für ihre Familie gebeten.

Kurz nach der Veröffentlichung des Artikels hat sie bereits unzählige Angebote von grosszügigen Personen erhalten.

Dass sich Menschen gegenseitig unter die Arme greifen, zeigt sich insbesondere in Krisenzeiten. So im Falle von Mariia Kirkova (30), die sich in einer Facebook-Gruppe mit einem verzweifelten Post an die Schweizer Bevölkerung wandte. Sie bittet um Winterkleidung, vorwiegend für ihre Tochter (7) und Schwiegermutter. Bereits kurze Zeit, nachdem 20 Minuten darüber berichtet hatte, erhielt Mariia unzählige Nachrichten von Personen, die Kleider für den Winter spenden möchten. «Ich kann gar nicht sagen, wie viele Anfragen ich genau erhalten habe – es sind so viele. Niemals hätte ich damit gerechnet», erzählt uns Mariia und die Freude ist ihr anzuhören. Noch hat sie keine Kleider erhalten, aber sie möchte auch nicht zu viele Stücke entgegennehmen, weil «andere auch Hilfe mit Kleidung benötigen». Gespendete Kleider, die sie nicht benötigt, möchte sie an andere ukrainische Flüchtende weitergeben.

Unter den vorwiegend positiven Kommentaren zu ihrem Facebook-Post sind aber auch einige wenig schöne eingegangen. So regen sich Mitglieder unter anderem darüber auf, dass Ukrainerinnen und Ukrainer mit ihren teuren Autos in der Schweiz vorfahren. «Solche Kommentare machen mich traurig. Denn die Menschen flohen vor dem Krieg, nicht vor der Armut. Man kann nicht einfach so urteilen, vielleicht ist das Auto das Einzige, was sie noch haben», schreibt Mariia. Sie möchte aber auch darauf hinweisen, dass ihr sehr viele Personen geschrieben haben, die bereit sind, Hilfe anzubieten. «Es gibt verständnisvolle und mitfühlende Menschen, denen ich von ganzem Herzen danken möchte», so die 30-Jährige weiter.

Mit diesem Post wendet sich Mariia an die Facebook-Gruppe und bittet um warme Kleidung. Facebook

Mariia ist im März mit ihrer Familie aus der Ukraine geflüchtet und lebt in einem ehemaligen Altersheim in Buchrain, bis sie eine Gastfamilie gefunden haben. Die Familie flüchtete nur mit Sommerkleidern bepackt, weil sie nicht damit rechneten, so lange Zeit von ihrer Heimat wegzubleiben. Auch die Familie des zwölfjährigen Tiktok-Stars Timur ist auf Winterbekleidung angewiesen. Beide Familien kennen viele weitere ukrainische Geflüchtete, die sich in derselben verzweifelten Situation befinden. «In unserer Unterkunft gibt es ebenfalls Leute, die Winterkleidung benötigen. Ich habe sie beruhigt und gesagt, dass wir bald warme Kleidung kriegen», so Mariia.