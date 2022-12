Luzern: Ukrainische Familie sucht verzweifelt nach einer Wohnung

Oleksii Skrynchenko, 27, leidet an Duchenne-Becker-Muskeldystrophie. Er ist komplett auf den Rollstuhl angewiesen, was die Kriterien für die Wohnungssuche erschwert. Mit seinem Jurastudium hilft er jedoch seiner Mutter und seinen ukrainischen Mitbürgern, verschiedene bürokratische Spitzfindigkeiten besser zu verstehen.

Zurzeit sind sie noch Gäste einer kanadischen Familie in Horw.

Was die Suche erschwert, ist Oleksiis Krankheit: Sie brauchen eine Wohnung ohne Mitbewohner, damit sich sein Gesundheitszustand nicht verschlechtert.

Niemand war darauf vorbereitet, die Flüchtlingsströme zu bewältigen, die nach dem Ausbruch des Krieges aus der Ukraine kommen würden. Die Suche nach einer Unterkunft für alle Asylbewerberfamilien gestaltete sich schwierig , auch im Kanton Luzern . Noch komplexer wird die Situation, wenn es sich bei den Wohnungssuchenden um Familien handelt, in denen jemand an einer Behinderung leidet.

Wie im Fall von Olena und Oleksii Skrynchenko (27), Mutter und Sohn, die im Februar aus Kiew geflohen sind und Ende April die Schweiz erreichten. Die beiden suchen verzweifelt eine eigene Wohnung. Mit einem Facebook-Post bittet Olena die Luzerner Bevölkerung nun um Hilfe: «Wir leben beide in einem Zimmer, was schwierig ist, weil keiner von uns eine Privatsphäre hat», erzählt sie. Nun sei auch die gesundheitliche Situation ihres Sohnes sehr prekär geworden. «Eine banale Infektion könnte für ihn tödlich sein, wir können nicht weiter in einer WG leben», sagt Skrynchenko im Gespräch mit 20 Minuten.