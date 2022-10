Bald wird es kalt: Ukrainische Familien suchen verzweifelt nach Winterkleidung

So sind die Familien verzweifelt auf der Suche nach Winterkleidern. Mariia Kirkova beispielsweise hat sich an die Facebook-Community gewandt, mit der Bitte um Kleiderspenden.

Viele Familien sind in den warmen Monaten und mit dem Nötigsten geflüchtet. Sie haben nicht damit gerechnet, dass sie bis zum Winter in der Schweiz bleiben werden.

Deshalb sind aktuell viele ukrainische Familien auf der Suche nach warmer Kleidung für die anstehenden Monate, so auch Mariia Kirkova (30). Sie ist im August mit ihrem Mann, ihrer Tochter und ihrer Schwiegermutter in Buchrain LU angekommen, wo sie in einem ehemaligen Altersheim leben. In einer Facebook-Gruppe hat sie sich mit einem Post an die Bevölkerung gewandt. Sie bittet um Winterkleider, vor allem für ihre Tochter (7) und ihre Schwiegermutter. «Wir haben die Ukraine im März verlassen. Mein Mann und ich haben damals nur einen einzigen Winteranzug mitgenommen. Unsere Tochter besitzt nur einen Fleece-Sportanzug. Generell haben wir nur Sommerkleidung mitgenommen und nicht damit gerechnet, so lange wegzubleiben», sagt Mariia.