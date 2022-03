Ukrainische First Lady Olena Selenska kämpft für ihr Familie und Heimat

1 / 8 Sie steht an der Seite des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (44): Olena Selenska (44). Instagram/olenazelenska_official Seit vergangene Woche der Russland-Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, unterstützt die First Lady der Ukraine ihren Mann bei seinen Entscheidungen und kümmert sich zugleich um die gemeinsamen Kinder, Tochter Oleksandra (17) und Sohn Kyrylo (9). Instagram/olenazelenska_official Die Familie hält sich nach wie vor in der Ukraine auf. Auf Instagram schrieb Selenska: «Ich werde neben meiner Familie stehen. Und neben meinem Mann. Und neben dir.» Instagram/olenazelenska_official

Darum gehts Seit vergangenem Donnerstag sind alle Augen auf den Russland-Ukraine-Krieg gerichtet.

An der Seite des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (44) steht seine Ehefrau Olena Selenska (44), die ihm den Rücken stärkt.

Die First Lady engagiert sich politisch und kümmert sich zugleich um die gemeinsamen Kinder, Tochter Oleksandra (17) und Sohn Kyrylo (9).

Auf Instagram spricht die gelernte Architektin besonders der weiblichen Bevölkerung Mut zu – und zeigt sich siegessicher.

Die ganze Welt blickt auf die Ukraine: Während Präsident Wolodimir Selenski (44) mit allen Mitteln versucht, sein Land zu verteidigen, steht ihm Olena Selenska stärkend zur Seite. Wie sehr der First Lady ihre Heimat am Herzen liegt, zeigt das politische Engagement der 44-Jährigen. Nach ihrem Amtsantritt im Mai 2019 initiierte sie eine Reform des Schulernährungssystems sowie den Beitritt der Ukraine zur internationalen G7-Initiative zur Gleichstellung der Geschlechter. «Ich habe mein ganzes Leben in diesem Land gelebt und verstehe, wie viele Probleme wir haben», sagte sie damals zur ukrainischen «Vogue». Und weiter: «Ich bin überzeugt, dass positive Veränderungen möglich sind, wenn wir hart genug dafür arbeiten.»

«Ich fühle mich wohler im Schatten»

Nicht nur in der Politik harmonieren Selenska und Selenski. Das Paar lernte sich in jungen Jahren an der Universität kennen, wo sie Architektur und er Jura studierte. Während acht Jahren waren sie in einer Beziehung, bevor sie 2003 den Schritt vor den Traualtar wagten. Inzwischen haben die beiden zwei Kinder, Tochter Oleksandra (17) und Sohn Kyrylo (9).

Von der Kandidatur ihres Mannes für das Amt des Präsidenten hielt die First Lady anfangs nicht viel. «Mir wurde klar, dass sich alles verändern wird und dass Schwierigkeiten auf uns zukommen würden.» Dem war so. Plötzlich waren alle Blicke auf sie gerichtet und dennoch schafften sie es, sich in ihren Rollen zurechtzufinden: «Mein Mann ist immer im Vordergrund, während ich mich im Schatten wohler fühle.» Ihre Rolle in der Öffentlichkeit sehe sie allerdings als Chance, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf wichtige gesellschaftliche Themen zu lenken.

«Ein Widerstand mit weiblichem Gesicht»

In den letzten Tagen nutzte die First Lady ihre Social-Media-Kanäle, um dem ukrainischen Volk Mut zuzusprechen. «Heute werde ich keine Panik und keine Tränen im Gesicht haben. Ich werde ruhig und zuversichtlich sein», schrieb sie kürzlich auf Instagram. Zudem gab sie bekannt, trotz Kriegssituation in der Ukraine bleiben zu wollen: «Ich werde neben meiner Familie stehen. Und neben meinem Mann. Und neben dir.»

Besonders an die weibliche Bevölkerung wandte sich die First Lady direkt und schrieb: «In der Ukraine leben zwei Millionen mehr Frauen als Männer. Unser aktueller Widerstand hat somit ein weibliches Gesicht.» Dabei ehrte sie die Frauen, die «täglich Kinder in Notunterkünfte bringen und sie mit Spielen und Zeichentrickfilmen unterhalten, um sie vor dem Krieg zu schützen», sowie die Frauen, «die in Luftschutzbunkern gebären».

Vor ihrer Tätigkeit als First Lady arbeitete Selenska als Schriftstellerin und Drehbuchautorin. Zuvor studierte die Ukrainerin Architektur an einer Universität in Kryvyi Rih, der grössten Stadt der Zentralukraine – der Ort, an dem sie auch geboren wurde und aufgewachsen ist. Und ihre Heimat will sie nun auch mit allen Mitteln beschützen, was sie in einem Instagram-Post verdeutlichte: «Es wird Frühling geben, es wird Sieg geben und es wird die Ukraine geben.»