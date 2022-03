Flucht aus der Ukraine  – Ukrainische Flüchtlinge bangen um Unterkunft für Haustiere

Zahlreiche ukrainische Geflüchtete lassen ihre Haustiere nicht im Stich. Oft stehen sie deshalb mit ihren Hunden, Katzen oder Meerschweinchen vor den Asylzentren. Doch in den Bundesasylzentren ist die Haltung von Tieren verboten. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) begründet dies mit den Platzverhältnissen, der Hygiene, Allergien und Glaubensfragen. Hunde, Katzen und weitere Haustiere müssten anderweitig, zum Beispiel in Tierheimen, untergebracht werden.

Zahl der eingeführten Haustiere aus der Ukraine steigt

Innerhalb einer Woche nahm die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge um eine Million zu – Tendenz steigend. Laut Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) sind bisher 150 Tiere gemeldet worden. Das BLV rechnet bei anhaltendem Krieg mit einer Zunahme der Fälle. Da leider nicht alle Halterinnen und Halter ihre Haustiere registriert hätten, gehe sie von einer hohen Dunkelziffer aus, sagt Esther Geisser. Tierheime erachtet sie auf Dauer nicht als Alternative für Haustiere ohne Unterkunft. «Die Welle rollt in der Schweiz jetzt an – irgendwann sind auch die Tierheime voll.» Sie bittet deshalb Privatpersonen, die Flüchtlinge auch mit Tieren aufnehmen würden, sich zum Beispiel auf der Plattform Tasso zu registrieren.

Auch der Zürcher Tierschutz spürt die Zunahme. Im Kanton Zürich sind laut Geschäftsleiter Rommy Los mehr als 40 Haustiere aufgenommen worden – alleine seit Mittwoch seien fünf bis sechs Hunde und Katzen hinzugekommen. Los rechnet damit, dass zuerst die Plätze eng werden für Tiere, die in Quarantäne müssten, denn auch die Mitarbeitenden müssen gegen Tollwut geimpft sein (siehe Box). «Das könnte bei den Hunden bereits in den nächsten zwei Wochen der Fall sein.» Bei Tieren, die nicht in Quarantäne müssen, gebe es deutlich mehr Ausweichmöglichkeiten. «Es gibt genug Organisationen, die Plätze anbieten können, in Tierheimen oder in Tierpensionen. Auch bei Privaten könnten sie im Notfall unterkommen.»