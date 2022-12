Oslo : Ukrainische Friedensnobelpreisträgerin kämpft mit den Tränen

Die Menschenrechtlerin Olexandra Matwijtschuk nahm am Samstag den Friedensnobelpreis entgegen. In einer bewegenden Rede sprach sie über die russischen Angriffe auf die Ukraine.

Der Friedensnobelpreis wurde ebenfalls an die verbotene russische Menschenrechtsorganisation Memorial verliehen sowie an den belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki.

Die ukrainische Menschenrechtlerin Olexandra Matwijtschuk vom Zentrum für bürgerliche Freiheiten (CCL) in Kiew erhielt in Oslo den Friedensnobelpreis. In ihrer Rede warnte sie vor einem politischen Kompromiss, durch den illegal annektierte ukrainische Gebiete an den russischen Präsidenten Wladimir Putin abgetreten würden.