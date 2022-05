«Extrem ärgerlich»: Ukrainische Geflüchtete wird vom RAV vertröstet, weil niemand Englisch spricht

1 / 4 Michael Paravicini unterstützt ukrainische Flüchtlinge bei bürokratischen Angelegenheiten. Die Bürokratie auf dem RAV in Brugg sorgt beim Unterstützer nun aber für Kopfschütteln. 20min/Marco Zangger Die geflüchtete Englischlehrerin S.G. wollte sich am Mittwoch beim RAV in Brugg anmelden, um so schnell als möglich arbeiten zu können. Anstatt eines Anmeldeformulars erhielt S.G. ein Infoblatt. Darauf ist in verschiedenen Sprachen festgehalten, dass die offizielle Sprache im RAV Brugg Deutsch sei und kein Dolmetscher angeboten werden könne. privat Dem Kanton ist der Vorfall vom Mittwoch bekannt. Entgegen der Darstellung von S.G. schreibt das Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau, dass die Geflüchtete nicht zum abgemachten Zeitpunkt beim RAV erschienen sei. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Eine Geflüchtete aus der Ukraine wollte sich beim RAV in Brugg anmelden, wurde dann aber abgewimmelt.

Laut einem Schweizer, der die Geflüchtete bei bürokratischen Angelegenheiten unterstützt, sei sie nicht beraten worden, da niemand auf dem RAV Englisch sprechen konnte. Stattdessen solle sie mit einem Dolmetscher wiederkommen.

Der Kanton widerspricht. Die Person sei nicht zum abgemachten Zeitpunkt erschienen. Deshalb seien die Englisch sprechenden Mitarbeitenden besetzt gewesen.

Michael Paravicini hat seit April dieses Jahres privat zwei Wohnungen zusammen mit seiner Familie und Freunden in Kleindöttingen (AG) gemietet und diese dem Staatssekretariat für Migration für ukrainische Familien zur Verfügung gestellt. Darin wohnen nun zwei Familien, die Paravicini zusätzlich bei bürokratischen Angelegenheiten unterstützt. Die Schweizer Bürokratie sorgt beim 61-Jährigen nun für Kopfschütteln.

Am Mittwoch wurde Paravicini von einer der Mieterinnen telefonisch um Hilfe gebeten. Der Grund: Eine der Frauen wollte sich auf dem Arbeitsvermittlungszentrum in Brugg AG anmelden, um möglichst schnell arbeiten zu können: «Was dort abging, ist einfach weltfremd und in jeglicher Hinsicht ärgerlich», sagt Paravicini zu 20 Minuten. Die Ukrainerin sei vom RAV Brugg abgewimmelt worden, da niemand auf dem Vermittlungsbüro Englisch sprechen konnte.

Anstatt eines Anmeldeformulars bekam S.G.* von der Frau am Schalter ein Infoblatt in die Hände gedrückt. Darauf ist in verschiedenen Sprachen festgehalten, dass die offizielle Sprache im RAV Brugg Deutsch sei und kein Dolmetscher angeboten werden könne. «Bitte nehmen Sie eine Übersetzungshilfe zu Ihrem Gespräch mit», ist am Schluss des Infoblatts vermerkt.

«Wir bissen auf Granit»

Als mittellose Geflüchtete sei es aber unmöglich, sich einen Übersetzer zu leisten, sagt Paravicini gegenüber 20 Minuten. Vom Kanton erhalte S.G. pro Tag nur rund acht Franken. Das sei eindeutig zu wenig. «Die Geflüchteten wollen unbedingt arbeiten. Doch nun legt ihnen die Bürokratie Steine in den Weg», sagt Paravicini.

Damit der Gang zum RAV in Brugg für S.G. aber nicht umsonst ist, versuchte Paravicini am Telefon, eine Lösung zu finden. Doch auch nach einer knappen Stunde am Telefon sei kein Ergebnis zustande gekommen. Ärgerlich dabei sei gewesen, dass es Leute vor Ort hatte, die sich auf Englisch hätten verständigen können. «Doch wir bissen auf Granit. Die Frau am Schalter hielt an der Weisung von oben fest, nicht auf Englisch zu antworten.» Er erwarte vom Kanton, dass dieser die Geflüchteten dabei unterstütze, sich im Arbeitsmarkt eingliedern zu können. «Ein wenig Empathie und eine Liste von freiwilligen Übersetzern hätte das Problem schnell gelöst», sagt Paravicini.

Englisch sprechende Mitarbeitende war in anderem Gespräch

Dem Kanton ist der Vorfall vom Mittwoch bekannt. Entgegen der Darstellung von Paravicini schreibt das Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau, dass die Geflüchtete nicht zum abgemachten Zeitpunkt beim RAV erschienen sei. «Die betroffene Person hat sich am Dienstag beim RAV Brugg gemeldet. Unsere Mitarbeitenden haben gefragt, ob es möglich sei, mit einer Übersetzungshilfe zu einem Termin am Folgetag vorbeizukommen», schreibt die Kommunikationsstelle. Dies habe S.G. bestätigt. Doch zum besagten Termin sei sie dann nicht erschienen.

Als S.G. später doch beim RAV in Brugg auftauchte – jedoch ohne Übersetzungshilfe –, seien alle Englisch sprechenden Mitarbeitenden des RAV besetzt gewesen. «Leider war zu diesem späteren Zeitpunkt die extra aufgebotene Mitarbeiterin nicht verfügbar, weil sie bereits in einem anderen Gespräch war», schreibt die Medienstelle.