Angriff auf die Ukraine  – Ukrainische Grenzwächter, die «ft euch» funkten, wohl noch am Leben

Die Soldaten wurden danach in der Heimat als Helden gefeiert. Doch wenige Tage später kam nun das Dementi: Die Grenzwächter sollen am Leben seien.

Dreizehn ukrainische Grenzwächter waren auf der Schlangeninsel stationiert. Am 24. Februar sollen sie bei einem russischen Bombardement ums Leben gekommen sein, weil sie sich weigerten, sich den russischen Angreifern zu ergeben.

Die 13 Grenzwächter, die sich auf der Schlangeninsel gegen den russischen Angriff gewehrt hatten, sind nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes am Leben.

Dreizehn ukrainische Grenzwächter, die nach Angaben der Regierung in Kiew von russischem Militär getötet worden waren, sind möglicherweise noch am Leben. Das gab der ukrainische Grenzschutz nun bekannt. Die Soldaten hatten vor einigen Tagen Heldenstatus erreicht, als sie sich zu Beginn der russischen Invasion auf die Ukraine geweigert hatten, die 300 Kilometer westlich der Krim gelegene Schlangeninsel dem Feind zu übergeben.

Die Besatzung eines russischen Kriegsschiffs hatte die Garnison der Schlangeninsel in der Nähe der Donaumündung aufgefordert, sich zu ergeben. Daraufhin hätten die Grenzwächter zurückgefunkt: «Russisches Kriegsschiff, f**t Euch!» Das Kriegsschiff habe dann die Insel beschossen – die Grenzwächter seien dabei ums Leben gekommen, hatte der Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Heraschtschenko, am Freitag mitgeteilt.

Grenzwächter sollen jetzt auf der Krim sein

Stunden später kündigte der ukrainische Präsident Wolodomir Selenski in einer Ansprache an, er werde allen Soldaten posthum die Auszeichnung «Held der Ukraine» verleihen. «Alle Grenzsoldaten sind heldenhaft gestorben und haben nicht aufgegeben», sagte Selenski am Freitag.