«Mehr als nur eine Aufführung»: Ukrainische Künstlerinnen tanzen in Aarau für die Hoffnung

Seit 15 Jahren arbeitet Ulli mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine zusammen. Noch vor dem Kriegsausbruch wollte er in der Ukraine ein neues Showkonzept an der Zirkusschule in der Stadt Berditschew auf die Beine stellen. Kurz vor dem ersten russischen Angriff reiste Ulli zurück in die Schweiz. Um den Geflüchteten nun in der Schweiz unter die Arme zu greifen, stellt der Regisseur ein neues Projekt in der Aeschbachhalle in Aarau auf die Beine. In «L’Viv - Vivid» sollen ukrainische Tänzerinnen und Tänzer sich den Schmerz von der Seele tanzen, ihre Kultur den Leuten näherbringen und ihre Erfahrungen mit dem Publikum teilen. «Es ist mehr als nur eine Aufführung. Es ist keine Tanzshow, es ist kein Musical, es ist ein Happening», beschreibt Ulli das Projekt.