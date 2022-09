Ukraine : Ukrainische Militärärztin Mariana gebar drei Tage nach Freilassung Mädchen

Sie diente im vierten Monat schwanger an der Front in Mariupol, als sie in russische Gefangenschaft geriet. Nun hat Ärztin Mariana Mamonova (31) nur wenige Tage nach ihrer Freilassung ein gesundes Baby zur Welt gebracht.

1 / 4 Mariana Mamonova diente in der ukrainischen Armee als Ärztin und arbeitete in einem Militärspital in Mariupol … Twitter/Kateryna Kruk … und vor ihrer Gefangennahme im Asowstal-Stahlwerk. Twitter/ Kyrylo Loukerenko Nun kam sie am 22. September frei – und wurde kaum drei Tage später Mutter. Twitter/

Darum gehts Im April wurde Militärärztin Mariana Mamonova (31) im Stahlwerk Asowstal in Mariupol gefangen genommen.

Sie fürchtete, ihr Kind in einem russischen Lager zur Welt bringen zu müssen.

Nun kam sie am 22. September frei – und gebar drei Tage später ein Mädchen.

Im April wurde die ukrainische Militärärztin Mariana Mamonova (31) im Asowstal-Stahlwerk in Mariupol gefangen genommen. Damals war sie im dritten Monat mit ihrem ersten Kind schwanger – und hatte dies gerade ihrem Ehemann Wassili von der Front aus mitgeteilt. «Sie wollte es mir selbst sagen, aber stattdessen schickte sie mir kleine Hinweise wie Emojis einer Mutter und eines Vaters mit einem Baby», sagte der werdende Vater der BBC. Dann kam sie in russische Gefangenschaft.

Mamonovas Familie fand dann heraus, dass sie im berüchtigten Olenivka-Gefangenenlager einsitzt. Als sie ankam, war sie mit 20 Frauen in einem Raum und musste zunächst auf dem Boden schlafen, wie eine Mitgefangene berichtet. «Als die Frauen erfuhren, dass Mariana schwanger war, versuchten alle, ihr zu helfen», so Anna Woroschewa. «Sie bekam zu essen und alle sorgten sich darum, dass sie genug frische Luft bekam.»

Später wurde Mamonova in ein kleineres Zimmer verlegt. Sie lebte aber in der ständigen Angst, wie andere Insassen in Olevnika misshandelt zu werden – und dort niederkommen zu müssen und ihr Kind an die russischen Besatzer zu verlieren. Danach wäre es wohl wie andere Kinder zur Adoption freigegeben worden.

Freilassung am Donnerstag, Geburt am Sonntag

Doch nun wandte sich alles zum Guten. Mamonova ist eine von 200 ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern, die am 22. September im Zuge eines Gefangenenaustausches mit Russland freikam. Mamonova stieg als erste aus dem Bus, der sie und andere Freigelassene in die Ukraine gebracht hatte. Ebenfalls befreit wurde dabei nebst Offizier Mykhalo Daniow die ausgebildete Sängerin Katerina, die den Spitznamen «Birdie» erhielt, weil sie in den Ruinen des Stahlwerks herzzerreissende Lieder sang.

Am Sonntag, dem 25. September, gegen vier Uhr morgens wurden die guten Nachrichten bekannt: Mariana brachte im Perinatalzentrum von Luzk eine gesunde Tochter zur Welt. Das Mädchen wurde mit einem Gewicht von 3259 Gramm und einer Grösse von 57 cm geboren, Mutter und Tochter seien wohlauf. Das Mädchen soll laut Marianas Schwester Anna auf den Namen Anya getauft werden.

