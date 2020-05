Aktualisiert 20.05.2020 17:37

Kinderwunsch

Ukrainische Mütter tragen Babys für Schweizerinnen aus

Bilder aus der Ukraine zeigen eine Halle voller Babys. Auch Schweizer setzen auf osteuropäische Leihmütter. So läuft das Business.



von Qendresa Llugiqi, Bettina Zanni

Darum gehts Ein Video mit Babys von Leihmüttern, die in einer Klinik in Kiew auf ihre Eltern warten, ging kürzlich um die Welt.

In der Schweiz sind Leihmutterschaften verboten.

In der Kiewer Klinik werden zurzeit aber auch Babys von Schweizer Eltern ausgetragen.

SP-Nationalrätin Martina Munz kritisiert das Business scharf.

Wie bestellt und nicht abgeholt liegen 46 neugeborene Babys Bettchen an Bettchen in einer Hotelhalle. Von ihren Eltern ist weit und breit keine Spur. Die Kinder wurden von Leihmüttern ausgetragen und warten auf ihre Eltern. Doch wegen der Corona-Pandemie könne sie nicht in die Ukraine einreisen. Das Video aus dem Kiewer Hotel Venice ging vor einigen Tagen um die Welt. Damit versuchte die Kiewer Klinik für Reproduktionmedizin Biotexcom mithilfe der Eltern Druck auf die Behörden zu machen, damit diese ihnen eine Sondererlaubnis zum Abholen der Kinder ausstellen.

Im Gegensatz zur Schweiz und vielen anderen europäischen Ländern ist die Leihmutterschaft in der Ukraine erlaubt (siehe Box). Dutzende spezialisierte Kliniken werben im Internet samt Preislisten ganz offen um Kunden, so auch die Biotexcom. Die Klinik beschreibt sich auf der eigenen Homepage als eines der «führenden Center für künstliche Befruchtung in Europa».

Rechtslage und Formen Leihmutterschaft Eine Leihmutterschaft kann für Paare eine Option sein, weil zum Beispiel hormonelle Störungen, eine vernarbte Eileiter, Endometriose oder ein zu hohes Alter der Frau eine Geburt verunmöglichen. In der Ukraine ist die Leihmutterschaft durch ein eigenes Gesetz geregelt. Nach dem Familiengesetzbuch ist sie für verheiratete heterosexuelle Paare vorgesehen, die Probleme mit der Fruchtbarkeit haben. In der Schweiz verbietet die Verfassung die Embryonenspende und alle Arten von Leihmutterschaft. Unterschieden wird zwischen zwei Arten von Leihmutterschaften: Gestationsleihmutterschaft:

Das ausgetragene Kind ist auch das genetische Kind des Paars. Dabei wird die Eizelle der zukünftigen Mutter im Labor mit dem Sperma ihres Partners befruchtet und dann in die Gebärmutter der Leihmutter eingesetzt. Das Kind ist mit der Leihmutter genetisch nicht verwandt. Leihmutterschaft mit Eizellenspende:

Die Leihmutter spendet selbst eine Eizelle. Diese wird mit dem Sperma des künftigen Vaters oder eines fremden Spenders befruchtet. In diesem Fall ist die Leihmutter nicht nur die austragende Mutter, sondern auch die leibliche Mutter des Kindes.

«Mehrere Paare aus der Schweiz»

Auch Schweizer Paare lassen Babys von Leihmüttern der Kiewer Klinik austragen. «Wir können leider keine genauen Zahlen nennen, aber mehrere Paare aus der Schweiz haben wir schon», sagt Mariia Golumbovska, die Übersetzerin des Ärzteteams. Aktuell gebe es keine Schweizer Babys im Hotel. «Wir haben einige Schweizer Paare, deren Leihmütter schwanger sind.» Das Schweizer Aussendepartement EDA sagt auf Anfrage, dass es seit Januar 2020 zwei Fälle gab, in denen die Schweizer Botschaft in Kiew zur Anerkennung eines Babys kontaktiert wurde.

Eine Leihmutterschaft in der Ukraine kostet je nach Klinik, Programm und zusätzlichen Methoden laut der Plattform Babygest.com zwischen 26 000 und 60 000 Euro. Wie viele andere Kliniken bietet auch Biotexcom sogenannte All-inclusive-Pakete an. So beginnt das Leihmutterschaftsprogramm ab 39 999 Euro und kann bis zu 64 900 Euro kosten. Darin sind etwa die medizinischen Tests enthalten oder juristische Hilfe. «Eine Leihmutterschaft kostet bei uns im Schnitt 49 900 Euro», sagt Mariia Golumbovska. Dabei handle es sich um ein Angebot mit Garantie. «Wir versuchen den Kinderwunsch zu erfüllen, bis es klappt und ein Baby zur Welt kommt.»

Geld für Leihmutter

Den Verdienst der Leihmutter gibt die Klinik nicht bekannt. Golumbovska betont jedoch, dass es sich um eine «anständige und beträchtliche» Summe handle. Ein Schweizer Paar, das von Biotexcom ein Baby austragen liess, berichtete dem «Blick», dass die Leihmutter von ihren bezahlten 50 000 Euro 16 200 Euro erhalten habe. Als Leihmutter infrage kommen nicht verheiratete, ledige oder verwitwete Frauen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass sie physisch und psychisch kerngesund sind und eigene Kinder haben. Laut Golumbovska stammen die Leihmütter oft aus der Mittelschicht.

Wie läuft eine Leihmutterschaft in der Klinik ab? Bevor die künstliche Befruchtung stattfindet, wird ein interessiertes Paar laut Golumbovska in mehreren Terminen untersucht. Anschliessend wird ein Embryo in die Gebärmutter einer passenden Leihmutter eingesetzt. Die Eltern könnten auch die Leihmutter kennenlernen und an den Ultraschalluntersuchungen in Kiew teilnehmen. «Nach der Geburt des Babys reisen die Eltern ein und sind dann in Kiew, bis die gesamten Unterlagen für die Botschaft fertig sind.»

«Wirtschaftlich und sozial ausgenutzt»

Die Schweizer Botschaft stellt laut Golumbovska den Eltern ein Ausreisedokument für das Kind aus. Bereits in der Botschaft werde der Vater anerkannt. Die Mutter solle das Baby darauf in der Schweiz in Form einer Stiefkindadoption adoptieren. Auch Rechtsanwälte bestätigen, dass die biologische respektive genetische Schweizer Mutter, die rechtlich jedoch nicht die Kindsmutter ist, das Kind der gebärenden ukrainischen Mutter eventuell adoptieren kann. Um das Kind als Pflegeeltern möglichst rasch in die Schweiz mitnehmen zu können, müssten die Eltern zunächst eine Pflegekindbewilligung beantragen.

SP-Nationalrätin Martina Munz übt scharfe Kritik am Business mit den Leihmutterschaften. «Bei Leihmutterschaften werden Frauen in finanzieller Not wirtschaftlich und sozial ausgenutzt, was zu verurteilen ist», sagt sie. Wären die Frauen nicht in einer Notsituation, würden sie sich niemals für eine Leihmutterschaft zur Verfügung stellen, steht für Munz fest.

Zudem würden auch Frauen, die ein Kind austragen, eine Beziehung zum Kind aufbauen. «Viele Leihmütter werden sich später jeden Tag fragen, was ihr Kind wohl gerade macht», so Munz. Für das Kind selber bezeichnet sie die Praxis als ethisch fragwürdig, zumal Leihmutterschaft in der Schweiz verboten und das Verfahren deshalb nicht kontrolliert ist. «Spätestens in der Pubertät will jedes Kind wissen, woher es stammt und welches seine biologischen Wurzeln sind.»