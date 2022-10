Ukraine-Krieg: Ukrainische Soldaten bauen Sauna im Schützengraben gegen extreme Kälte

Bis zu minus 30 Grad

«Der Winter im Donbass ist die Hölle», so ein ukrainischer Soldat an der Front. Es herrsche ein Steppenklima mit eisigen Nächten – Temperaturen bis zu -30 Grad. «Ich habe es erlebt, es ist unerträglich.» Doch das Leben im Labyrinth aus Schützengräben geht weiter. Kanonenöfen helfen, um ein wenig Wärme zu generieren. Um auch draussen der Kälte zu trotzen, haben die Soldaten spezielle Kleidung: Thermounterwäsche, eine Winteruniform mit Anorak und Kunstfellkragen, Stiefel, Halstuch und Socken. Ausserdem haben Freiwillige NATO-Schlafsäcke unter den Soldaten verteilt.

Laut Experten könnte der Ukraine die Kälte sogar zum Vorteil werden: Die Russen werden wohl schlechter ausgerüstet sein als die Ukrainer. Es fehle ihnen an Zelten, Kleidung und an Öfen. Wenn die Russen es nicht schaffen, ihre Leute damit auszustatten, würden viele Männer erfrieren.

Frieren für Frieden und Freiheit

So bereitet sich die Zivilbevölkerung auf den kalten Winter vor

Zusammen mit den Behörden suchen die Hilfsorganisationen nach Lösungen. Einzelne Haushalte bekommen Geld, damit sie Benzin oder andere Treibstoffe und das nötige Material kaufen können, um ihre Häuser zu reparieren und sich auf den Winter vorzubereiten. «Wir müssen an alle möglichen Notfallszenarien denken», sagt Fry. Die Caritas alleine verfüge über 67 Kollektivunterkünfte, in denen über 2000 Menschen warm durch den Winter gebracht werden können.

In den Städten kaufen die Ukrainer fleissig elektrische Heizgeräte für den Fall, dass die Zentralheizung ausfällt. Auch decken sie sich mit zusätzlichen Lebensmitteln ein, so Fernandez-Alfaro. «In den Dörfern versuchen die Menschen feste Brennstoffe wie Holz oder Kohle anzuschaffen.» Die Regierungen und die Gemeinden würden Kampagnen durchführen, um die Energieversorgung oder Schäden so schnell wie möglich zu reparieren und wiederherzustellen. Zusätzlich seien lokale Organisationen in allen Regionen tätig.