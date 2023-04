Ukrainische Streitkräfte kämpfen mit dem Sowjet-Erbe

Seit gut zehn Tagen trainieren in den Baracken eines Sommerlagers in der Zentralukraine 150 neue Freiwillige aus der Region. Es sind Holzverarbeiter, Autoverkäufer und Mitarbeiter von Ukrsalisnyzja , dem ukrainischen SBB-Pendant. Jetzt wollen sie in die Reihen der Infanterie- oder Drohneneinheit vom Regiment «Dnjpro» aufgenommen werden (s. Box). Das habe auch mit Kommandant Yuriy Beresa zu tun, versichern zwei von ihnen. Der habe den Ruf, seine Leute im Kampf nicht zu «verheizen».

«Nur schwer aus den Köpfen zu kriegen»

In den ukrainischen Streitkräften brodelt ein Kulturkampf

Auch andere Kämpfer an der Donbass-Front kritisierten das starre Lehrbuchdenken auf den Teppichetagen. Initiativen vor Ort würden unterbunden von Leuten in höheren Rängen, die abseits der Front rigide operative Befehle durchsetzten.

Operationen immer noch nacheinander durchgeführt

Das Festhalten an der starren Kommandostruktur behindere die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit anderen Einheiten. Daher würden die meisten ukrainischen Operationen immer noch nacheinander und nicht gemeinsam durchgeführt, so der Analyst.

Verzerrtes Bild einer ukrainischen Armee auf Nato-Niveau

Sowjetisches Kulturerbe ablegen

«Der anhaltende Kulturkampf in den Reihen der Streitkräfte macht die Umwandlung der Ukraine in eine Kampftruppe des 21. Jahrhunderts zu einem schwierigen Unterfangen», notiert Gady. «Der Westen könnte helfen, indem er seine Ausbildungsbemühungen verstärkt, auch für die höchsten ukrainischen Beamten.»

Gejagt, am Boden und mit Drohnen

Die Ausbilder von «Dnjpro» sprechen derweil über das Training und die laufende 24-Stunden-Übung, die bei eisiger Kälte schon seit zehn Stunden in den umliegenden Feldern und Wäldern läuft. «Batman» und sein ukrainischer Kollege – Rufzeichen «Maus», sein Gewehr nennt er «Mickey» – hatten um drei Uhr morgens aus Lautsprechern Raketeneinschläge erschallen lassen und Sprengstoff in die Luft gejagt.

«Mit wem sollen wir die Männer ersetzen?»

Am Ende der Übung geben zwei Infanteristen auf, vier Tage zuvor waren es 24. «Batman» rechnet nicht damit, dass in zwei Monaten mehr als die Hälfte der ursprünglich 150 Männer bis zum Ende des Trainings durchhalten werden. Viele seien mit über 40 Jahren schlicht zu alt für den Krieg. «Doch mit wem sollen wir sie ersetzen?»

* Franz-Stefan Gady ist Politikberater und Analyst am Institute for International Strategic Studies (IISS) in Wien. Er berät Regierungen und Streitkräfte in Europa und den Vereinigten Staaten.