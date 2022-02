«Passt auf euch auf!» : Ukrainische Tennisspielerin flieht – russischer Superstar fordert Kriegs-Stopp

Die Eltern schafften Dajana Jastremska und ihre Schwester vor dem Krieg aus der Ukraine. Derweil meldet sich der russische Eishockey-Star Alexander Owetschkin aus den USA zu Wort.

1 / 7 Dajana Jastremska (l.) und ihre Schwester flüchteten aus der Ukraine. Instagram Auf Instagram ist zu sehen, dass sie sich in Rumänien befinden. Instagram Ihre Eltern halfen ihnen zu fliehen. Instagram

Darum gehts Tennis-Spielerin Dajana Jastremska und ihre Schwester sind aus der Ukraine geflohen.

Der russische Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin fordert den Kriegs-Stopp.

Der ukrainische Biathlet Dmytro Pidrutschnji bittet um Hilfe.

Die ukrainische Tennis-Spielerin Dajana Jastremska hat nach dem Militär-Angriff Russlands Details zur Flucht aus ihrem Heimatland öffentlich gemacht. «Nachdem ich zwei Nächte in der Tiefgarage verbracht hatte, trafen meine Eltern die Entscheidung, mich und meine kleine Schwester um jeden Preis aus der Ukraine zu bringen», schrieb die 21-Jährige aus Odessa auf Instagram. Die Eltern blieben offenbar in der Ukraine zurück. «Mama, Papa, wir lieben euch sehr, passt auf euch auf!!! Ich liebe mein Land! Ukrainer, passt auf euch auf!»

Jastremska meldete sich am Samstagmittag erneut mit einem Foto, das sie zusammen mit ihrer Schwester zeigte. «Müde, aber meine Schwester und ich sind in Sicherheit. Wir vermissen Zuhause, Mama und Papa.» Wie ihre Instagram-Story verrät, ist sie in Rumänien angekommen.

Russischer Superstar meldet sich zu Wort

«Bitte keinen Krieg mehr», bat derweil einer der grössten, wenn nicht der grösste aktuelle russische Sport-Star. NHL-Superstar Alexander Owetschkin meldete sich aus den USA zu Wort. Der 36-jährige Spieler der Washington Capitals wandte sich an die Medien und sagte: «Natürlich ist es eine schwierige Situation. Ich habe viele Freunde in Russland und der Ukraine, und es ist schwer, den Krieg zu sehen. Ich hoffe, es endet bald.»

Owetschkin ist als Fan von Wladimir Putin bekannt, sein Instagram-Profilbild zeigt ihn mit dem russischen Präsidenten. Das wirkt zur aktuellen Zeit verwirrend, wenn es darum geht, einen Krieg zu stoppen. Owetschkin betont aber, er sei «kein Politiker» und zu Putin meint er: «Er ist mein Präsident.»

Ukrainischer Biathlet bittet um Hilfe

Der ehemalige Weltmeister Dmytro Pidrutschnji hat die internationale Biathlon-Gemeinschaft um Hilfe für seine ukrainische Heimat gebeten. «Erzählt mir nicht, Sport und Politik hätten nichts miteinander zu tun. Sie haben miteinander zu tun, wenn Soldaten und Zivilisten in meinem Heimatland sterben, während du das hier liest», schrieb der 30-Jährige am Samstag auf Instagram an seine Fans und fragte nebenbei nach Spenden für die ukrainische Armee: «Ich bitte euch, uns zu helfen! Ich bitte dich, bleib nicht weg!»

Zugleich forderte Pidrutschnji auch internationale Freunde und Fans dazu auf, in ihren Heimatstädten auf die Strasse zu gehen sowie Regierungen und die Nato um Hilfe zu bitten. Zudem sei es aufgrund von gezielter Desinformation wichtig, jegliche Informationen über die «russische Invasion» mit mehreren Quellen zu überprüfen, schrieb er.

Sport und der Kampf um gute Platzierungen im Weltcup der Skijäger spielen für Pidrutschnji in absehbarer Zukunft keine Rolle mehr. «Niemand wird an weiteren Wettkämpfen teilnehmen», schrieb er und erklärte: «Mein Team und ich bleiben in der Ukraine, um unser Zuhause und unsere Familien vor den russischen Streitkräften zu beschützen, die die Ukraine am 24. Februar überfallen haben.»

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!