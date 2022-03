Ukraine-Krieg : «Ukrainische Unabhängigkeitsstrasse» – Lettland ändert Adresse von Russen-Botschaft

Und plötzlich haben sie eine neue Anschrift: In Lettland und Litauen liegen die russischen Botschaften neu an Strassen, die die Unabhängigkeit der Ukraine betonen.

1 / 2 Die russische Botschaft in Vilnius in Litauen liegt neu an der Ukrainischen Unabhängigkeitsstrasse. VIA REUTERS Auch die russische Botschaft im lettischen Riga erhält eine neue Anschrift: «Strasse der ukrainischen Helden». REUTERS

Darum gehts Lettland und Litauen bekunden auf ihre Weise ihre Solidarität mit der Ukraine.

Sie benennen die Strassen um, an denen die russischen Botschaften in ihren Ländern liegen.

Diese haben neu die Adressen, welche die Unabhängigkeit der Ukraine betonen.

Die beiden baltischen Staaten Estland und Litauen bringen ihren Protest gegen Russlands Invasion in die Ukraine auf eine besondere Weise zum Ausdruck. So entschloss sich kürzlich Litauens Hauptstadt Vilnius, ein bestehendes Versäumnis mit einer entsprechenden Botschaft an Russland nachzuholen. Sie entschied, dass die bislang namenlose Zugangsstrasse zur russischen Botschaft neu «Strasse der ukrainischen Helden» heissen wird.

Nun zieht auch Lettlands Hauptstadt Riga nach: Aus Protest gegen Russlands Invasion in die Ukraine hat die Stadtverwaltung den Strassenabschnitt neben dem Gebäude in «Ukrainische Unabhängigkeitsstrasse» umbenannt. Damit solle die «Unterstützung für den heldenhaften Kampf des ukrainischen Volkes» zum Ausdruck gebracht werden, schrieb die Stadtverwaltung am Freitag auf Twitter.

Konsequenzen im Alltag

In der Praxis könnte das durchaus Folgen haben. Die Botschaften müssten ihre Anschrift auf allen schriftlichen Dokumenten dem Strassennamen entsprechend anpassen, sie bräuchten wohl auch neues Briefpapier. Oder Mitarbeitende müssten bei der Frage, wohin denn zum Beispiel ein Antrag gesendet werden müsse, antworten: an die russische Botschaft Litauens, an der Strasse der ukrainischen Helden, in Vilnius.

In beiden Städten war es zuvor gegenüber den Auslandsvertretungen des grossen Nachbarlandes seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wiederholt zu Protesten und Kundgebungen gekommen.

Die baltischen EU- und Nato-Staaten Lettland und Litauen grenzen beide an Russland sowie dessen Verbündeten Belarus.

