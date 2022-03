Flucht in die Schweiz : Ukrainische Waisenkinder flüchten ins Berner Oberland

Das Ehepaar Wnuk aus dem Berner Oberland betreibt seit 20 Jahren ein Kinderheim in der Ukraine. Als dort der Krieg ausbricht, musste es plötzlich schnell gehen.

Die Bombardements schlugen zehn Kilometer entfernt von der einen Seite des Kinderheims ein, fünf Kilometer von der anderen. Die Kinder wurden vom Lärm geweckt und wurden dann im Keller in Sicherheit gebracht. Schnell hat man entscheiden müssen, ob und wie man die 15 Kinder und deren Betreuer evakuieren kann. Per Auto wurde die Reise in die Schweiz angetreten, und am 3. März kamen sie heil an.