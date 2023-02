Ukraine-Krieg: Ukrainische Werkstatt macht erbeutete russische Panzer wieder kampfbereit 

In der Ukraine gibt es eine Werkstatt an einem geheimen Ort, die russische Panzer repariert.

Der grösste Panzer-Lieferant der ukrainischen Streitkräfte ist nicht etwa Deutschland oder die USA, sondern Russland selbst. Ungewollt, selbstverständlich. In einem Lagerhaus an einem geheimen Ort in der Ukraine werden beschädigte Panzer des Feindes in ukrainisches Kriegsmaterial umgewandelt.