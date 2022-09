Kein Asyl für Dienstverweigerer : Ukrainischer Botschafter warnt vor Putins Spionen

Artem Rybchenko, ukrainischer Botschafter in der Schweiz, will den Handschlag zwischen Bundespräsident Ignazio Cassis und dem russischen Aussenminister nicht kommentieren.

«Es besteht die Gefahr, dass Russland versuchen wird, über den Asylweg Agenten in die Schweiz und in die EU einzuschleusen», sagt Rybchenko.

Nach der Teil-Mobilmachung in Russland fordert Artem Rybchenko die Schweiz auf, russischen Deserteuren und Kriegsdienstverweigerern kein Asyl zu gewähren. Das sei «ein Sicherheitsrisiko», sagt der ukrainische Botschafter in einem Interview mit der «SonntagsZeitung». «Es besteht die Gefahr, dass Russland versuchen wird, über den Asylweg Agenten in die Schweiz und in die EU einzuschleusen. Wir wissen, dass die Schweiz schon in der Vergangenheit ein Ort war, an dem sich besonders viele russische Spione aufgehalten haben. »