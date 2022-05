Wolodimir Kiselow: Ukrainischer Hauptmann bleibt zum Schutz seiner Truppen zurück und stirbt

«Wowa» und «Onkel Sascha» sorgten für Feuerschutz

In einer Schlacht am 7. Mai, irgendwo in der ukrainischen Region Charkiw, entschied sich der 32-jährige Hauptmann Kiselow für Letzteres, wie «The Globe and Daily Mail» berichtet. Seine Einheit von Spitzenkämpfern, Mitgliedern der Alpha-Gruppe des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU), zog sich erfolgreich in eine besser zu verteidigende Position zurück. Währenddessen blieben Hauptmann Kiselow, genannt Wowa, und ein Offizierskollege, der als «Onkel Sascha» bekannt war, zurück und sorgten für Feuerschutz. Beide wurden getötet.