Junge Liebe zerstört : Ukrainischer Kämpfer getötet – drei Tage nach Hochzeit im Asow-Stahlwerk

Mitten im Krieg heirateten Valeria Karpylenko und ihr Freund Andrij im belagerten Stahlwerk in Mariupol. Doch das Glück währte nicht lange – drei Tage später starb Andrij im russischen Beschuss.

«Du bist seit drei Tagen mein gesetzlicher Ehemann. Und für die Ewigkeit bist du meine Liebe», wird Valeria Karpylenko, Spitzname «Nava», in einem Brief an ihren verstorbenen Liebsten zitiert, den die ukrainische Nationalgarde am Mittwochabend auf ihrem Facebook-Account postete. Andrei war kurz zuvor im russischen Artilleriefeuer, das seit Wochen auf das belagerte Asow-Stahlwerk in Mariupol niedergeht, tödlich verletzt worden. «Du warst und bist der Beste. Dein Nachname, deine liebevolle Familie und die Erinnerungen an eine glückliche Zeit sind alles, was mir bleibt», heisst es weiter.