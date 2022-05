Filmfestival von Cannes : Ukrainischer Minen-Spürhund erhält Ehrenpreis

Nachdem ihm bereits der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski einen Orden verliehen hat, erhält der Spürhund Patron nun auch noch einen speziellen Preis beim Filmfestival von Cannes.

Der ausgezeichnete Patron konnte nicht in Cannes sein, «weil er zu Hause so sehr gebraucht wird», sagte eine Vertreterin der ukrainischen Delegation.

Stellvertretend für den ausgezeichneten Hund Patron, der in der Ukraine weiter im Einsatz ist, nimmt Opium den Ehrenpreis in Cannes entgegen. (27. Mai 2022)

Bei der Kür des besten Filmhundes beim Festival von Cannes ist ein Ehrenpreis an einen ukrainischen Minen-Spürhund verliehen worden. Zum Sieger im Rennen um den «Palm Dog Award» wurde am Freitag der Pudel Brit gekürt, der im Film «War Pony» von Riley Keough und Gina Gammell unter dem Namen Beast mitspielt. Der Hund bekam als Trophäe ein rotes Leder-Halsband.

Ein spezieller Ehrenpreis in der Hunde-Kategorie wurde in diesem Jahr an den ukrainischen Spürhund Patron verliehen. Die Auszeichnung wurde von einer Vertreterin der ukrainischen Delegation in Cannes entgegengenommen. «Patron kann nicht hier sein, weil er zu Hause so sehr gebraucht wird», sagte sie mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in ihrem Heimatland.