Angelina-Jolie-Lookalike Tatyana Vorzheva – Ukrainischer Popstar flüchtet vom Krieg auf den Laufsteg der Fashion Week

Die Sängerin spricht in einem Interview mit der «Bild» -Zeitschrift ernste Töne an: «Ich möchte für den Frieden demonstrieren. Ich habe nur meine Stimme. Die möchte ich einsetzen, damit das alles endlich aufhört.» Weiter rief das Model auch zur Mithilfe auf: «Ich möchte unser wunderschönes Land nicht im Stich lassen. Lasst auch ihr uns nicht im Stich.» Sie nutzt auch ihre eigenen Kanäle, um sich öffentlich stark zu machen. Auf ihrem Instagram-Account spricht die Influencerin seit Wochen über den Krieg und dokumentierte vor einigen Tagen sogar ihre Flucht aus ihrem Heimatland.

Drei Tage auf der Flucht

Vor elf Tagen musste Vorzheva aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew flüchten. Das Model war drei Tage lang auf der Flucht. Dazu gehörten stundenlange Fussmärsche durch den eisigen Winter, elf Stunden in einem überfüllten Flüchtlingszug und die Unsicherheit, ob die 33-Jährige ihr Zuhause je wieder sehen würde. Vor seiner Abreise aus dem Kriegsgebiet versteckte sich das Model noch in seinem Elternhaus in Kiew. Dort wurde sie am Morgen von Schüssen geweckt und musste sich daraufhin im Keller des Anwesens verstecken.