Jelina Switolina ignoriert Handschlag und kassiert Buhrufe

Ukrainerin hat einen Verdacht

«Ich weiss nicht, auf was sie am Netz gewartet hat. Ich war ziemlich klar in meinen Statements wegen des Handschlags», sagte Switolina. Auf die Frage, ob sie glaube, dass Sabalenka damit die Buhrufe angestachelt habe, wetterte die 28-Jährige: «Ja, ich denke das, leider.» Sabalenka wies eine absichtliche Handlung zurück: «Es war nur ein Instinkt, so wie ich es immer nach all meinen Matches tue.»

«Ich denke, es sollte für alle gleich sein»

Nach ihrem Einzug in den Halbfinal beantwortete Sabalenka nun alle Fragen. Gemeinsame Fotos mit Lukaschenko in der Vergangenheit erklärte sie mit dessen Anwesenheit bei Fed-Cup-Spielen in Belarus. «Damals ist nichts Schlimmes in Belarus oder in der Ukraine oder in Russland passiert», sagte die Australian-Open-Siegerin. «Ich habe es bereits viele Male gesagt, dass ich den Krieg nicht unterstütze. Ich will nicht, dass mein Land in irgendeinen Konflikt involviert ist.»