Ukrainekrieg: Hilfswerk von Andrey Stavnitser sucht Hilfe in der Schweiz

Andrey Stavnitser, Olga Rudneva, Sie leiten das Projekt «Superhumans» in der Ukraine. Was ist das für ein Projekt?

Andrey Stavnitser: Wir sind eine gemeinnützige Organisation und kümmern uns um kriegsversehrte – Zivilisten wie Soldaten. In unserer neuen Klinik in Lwiw fertigen wir Prothesen für abgetrennte Gliedmassen, bieten plastische Chirurgie für schlimmste Kriegswunden, aber auch psychologische Hilfe bei posttraumatischer Belastungsstörung.

Olga Rudneva: Riesig! Wir müssen hier wirklich Alarm schlagen. In der ukrainischen Armee dienen derzeit über acht Millionen Männer und Frauen. Wissenschaftler befürchten, dass rund ein Viertel davon mit einer posttraumatischen Belastungsstörung kämpfen werden. Bei einer Einsatzdauer von mehr als 240 Tagen sogar nahezu 100 Prozent. Dazu kommen die Millionen Frauen, Männer und Kinder, die in Bunkern ausharren oder von russischen Luftangriffen terrorisiert werden.

Andrey Stavnitser: Was dann passiert, hat man bei russischen Soldaten gesehen, die in den 1980ern in Afghanistan gekämpft haben. Als sie zurückkamen und dann auch noch die Sowjetunion auseinandergefallen ist, schlossen sich viele den entstehenden kriminellen Banden an. Sie wurden Auftragsmörder für die russische Mafia. Wir müssen mit allen Mitteln verhindern, dass traumatisierten Ukrainerinnen und Ukrainer ein solches Schicksal widerfährt.