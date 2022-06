Wenn das Putin hörte : Ukrainisches Volkslied vor Kreml-Mauern – dieser Harmonika-Spieler hat echt Nerven

Ein Harmonika-Spieler spielt in Moskau vor dem Kreml «Oj, u lusi tscherwona kalyna». Das ukrainische Volkslied erlebt seit dem russischen Angriff auf das Nachbarland ein Revival.

Später wurden davon allerhand Compilations veröffentlicht. Am bekanntesten wurde der Remix des südafrikanischen Musikers The Kiffness, der es in mehreren Ländern in die Hitparade schaffen sollte. Auch die britische Band Pink Floyd nahm das Lied und Chlywnjuks Gesang auf, als sie im April die Single «Hey, Hey, Rise Up!» veröffentlichte. Die Eiskunstläufer Oleksandra Nasarowa und Maksym Nikitin trieben dem Publikum Tränen in die Augen, als sie zu dem Remix an den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Frankreich tanzten.