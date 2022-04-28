Нова функція застосунку: Тепер додаток 20 Minuten доступний і українською мовою

На сьогодні вже понад 40 000 біженців з України зареєструвалися у Швейцарії. Починаючи з цього тижня всі статті в застосунку 20 Minuten можна читати українською мовою.

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Про що йдеться Унаслідок російського вторгнення українська спільнота у Швейцарії росте з неймовірною швидкістю.

Відтепер українці можуть читати всі важливі новини на своїй новій батьківщині українською мовою.

Завдяки застосунку ви будете в курсі гарячих тем у Швейцарії.

Вам легше дізнаватися новини українською мовою? Бажаєте бути в курсі того, що відбувається у вашому регіоні, у Швейцарії та світі, складати власну думку та брати участь в обговоренні актуальних тем? Тоді завантажте застосунок 20 Minuten або 20minutes. Найпопулярніша газета Швейцарії публікує понад 100 статей на день — тут ви знайдете як достовірні новини, так і цікаві розважальні матеріали.

Відкрийте застосунок 20 Minuten або 20 Minutes Безкоштовно зареєструйтесь, просто натиснувши в розділі Cockpit («Панель керування») Виберіть потрібну мову (українську)

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«Запровадивши українську мову, ми даємо біженцям у Швейцарії можливість бути в курсі подій та володіти інформацією рідною мовою. Якщо це допоможе хоч трішечки полегшити адаптацію у Швейцарії, ми будемо дуже раді», — каже Марко ді Бернардо, технічний і продуктовий директор 20 Minuten.