UKW-Radio: Die Schweiz kann Radio weiterhin analog hören

Radiosender sollen weiterhin analog per Ultrakurzwelle (UKW) gesendet werden können. Dies entschied der Bundesrat an seiner Sitzung vom Mittwochmorgen. Eigentlich hätte die Verbreitung von Programmen via UKW spätestens Ende 2024 eingestellt werden sollen.