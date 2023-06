Uli Hoeness attackiert Bayern-Legende Lothar Matthäus

In einem Interview greift das Bayern-Aufsichtsrat-Mitglied Matthäus an.

Beim FC Bayern kommt keine Ruhe rein – auch nach dem Meistertitel, auch in der Sommerpause. So wurde Bayern-Aufsichtsrat-Mitglied Uli Hoeness in einem Interview mit Sky deutlich. Er antwortete auf die Frage eines Reporters, ob in letzter Zeit zu viele Interna nach aussen gedrungen seien: «Ja. Auch Lothar wird in den nächsten zwölf Monaten weniger Informationen kriegen, weil wir ihm die Kanäle abschneiden werden.»