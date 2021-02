Ex-Bayern-Chef : Uli Hoeness wird TV-Experte – und das Netz kann es kaum erwarten

Uli Hoeness ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Dementsprechend vorfreudig reagiert das Netz auf seine neue Rolle als TV-Experte.

Das könnte prickelnd werden: Jogi Löw, National-Trainer Deutschlands, wird bei deren ersten Länderspielen im EM-Jahr auf Uli Hoeness treffen. Der wortgewaltige Ehrenpräsident des FC Bayern München wird Ende März bei den drei WM-Qualifikationspartien gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien als Experte beim Fernsehsender «RTL» fungieren, wie am Freitag bekannt gegeben wurde. Hoeness wird die Spiele an der Seite von Moderator Florian König analysieren.

Die Premiere findet am Donnerstag, den 25. März, beim Heimspiel der deutschen Nationalmannschaft in Duisburg gegen Island statt. Hoeness kündigte Klartext an, wie man es von ihm vor TV-Kameras aus seinen vier Jahrzehnten als Manager und Präsident des FC Bayern kennt: «Wer mich kennt, weiss, dass ich jede Aufgabe, die ich annehme, immer mit 100 Prozent ausfülle, und das verspreche ich auch in diesem Fall den Fans und Zuschauern zu Hause vor dem Fernseher.»