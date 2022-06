«Massive Schmerzen»: Ultracyclistin Nicole Reist brach sich bei «Race Across America» das Schambein

1 / 11 Die beste Ultracyclerin der Welt: Nicole Reist. Noha Diesing Die Zürcherin gewinnt zum dritten Mal den «Race Across America». Noha Diesing Fast 5000 Kilometer galt es zurückzulegen. Noha Diesing

Darum gehts

«Dass etwas schwer ist, bedeutet nicht, dass es unmöglich ist», heisst es auf Nicole Reists Whatsapp-Anzeigebild. Aber muss es denn gleich so schwer sein wie das «Race Across America»? Im Gespräch mit 20 Minuten spricht die dreifache Siegerin des wohl schwierigsten Ultracycling-Events der Welt über die Strapazen der vergangenen Tage – und wie es nun weitergehen soll.

Nach knapp 5000 Kilometern und mehr als 55’000 Höhenmetern quer durch die USA erreichte Reist am Samstag schliesslich den Zielort Annapolis im Bundesstaat Maryland. Nach 2016 und 2018 ist die Zürcherin die schnellste Frau des Events. Dass die Zürcherin nicht auch noch die «Overall»-Wertung vor allen Männern gewann, lag an extremem Pech auf den letzten gut 200 Meilen: Reist stürzte nicht weniger als drei Mal.

Drei Stürze kurz vor Schluss

Das erste Mal sei sie beim Ausweichen von Hindernissen auf der Fahrbahn gestürzt, erklärt Reist. «Das zweite Mal blieb ich mit dem Vorderrad in einem Loch im Asphalt stecken», so die 38-Jährige. Und beim dritten Mal habe sie an einer roten Ampel nicht rechtzeitig ausklicken können. «Ich weiss nicht, ob es die fehlende Kraft war oder die Schmerzen», so Reist.

Speziell der erste der drei Stürze hat schlimme Folgen für Reist: «Wir mussten eine vierstündige Pause hinlegen, damit das Team mich untersuchen und ich den Schock verdauen konnte.» Zwar ging es danach weiter, aber die Ultracyclistin habe nicht mehr selbstständig aufs Rad auf- und davon absteigen können.

Gespaltene Gefühle

Wegen der Zwangspause wird Reist noch von zwei männlichen Mitstreitern abgefangen. So sei am Ende natürliche eine gewisse Enttäuschung da. «Es sind gespaltene Gefühle», erklärt Reist, «mental, physisch und mit diesem Team wäre ich bereit gewesen, auch ‘Overall’ zu gewinnen.» Allerdings sei ein gewisser Stolz dabei, es trotz dieser «fast unvorstellbaren» Bedingungen ins Ziel geschafft zu haben: «Die Erleichterung ist riesig.»

So hätte jeder der drei Siege in der Frauenwertung des Events seine ganz spezielle Eigengeschichte. Reist: «2016 war es der erste Ritterschlag, 2018 haben wir die magische Zehn-Tage-Marke unterboten und nun diese Wahnsinnsgeschichte zwischen Rekordversuch und Aufgabe.» Was dieses Mal sicherlich anders war als 2016 und 2018: Die Verletzungen, die die Extremsportlerin in diesem Jahr davonträgt.

«Sitzen ist ungangenehm, liegen ist unangenehm.»

«Ich leide momentan unter massiven Schmerzen», räumt Reist kurz vor ihrem Heimflug in die Schweiz gegenüber 20 Minuten ein. Den Tag nach der Zielankunft hätte sie im Spital verbracht. Neben diversen Checks sei geröntgt und ein MRI gemacht worden. Das Ergebnis: Eine Schambein-Fraktur. Reist: «Sitzen ist ungangenehm, liegen ist unangenehm.» Ansonsten gehe es ihr körperlich gut. Aber: «Ich merke schon, dass ich ein paar Tausend Kilometer gefahren bin.»

In den Morgenstunden ihres 38. Geburtstag konnte Reist das Krankenhaus schliesslich verlassen und in die Unterkunft zurückkehren. Ihr Hauptwunsch für sich selbst: «Gesundheit, das steht über allem.» Dennoch denkt die Hochbautechnikerin bereits wieder ans nächste Rennen: Der «Race Around Austria» findet im August statt. Ob mit Reist oder ohne, ist noch nicht klar: «Es hängt vom Heilungsverlauf ab. Die Gesundheit hat nun Priorität.»

Leiden aus Leidenschaft

Es bleibt die Frage, weshalb man sich eine solche Tortur überhaupt antut. Reist stellt klar: «Es ist eine Leidenschaft, an die Grenzen zu gehen und diese zu verschieben.» Alles andere sei jahrelanges Training. Sie selbst betreibe den Sport nun seit 17 Jahren. Die in Weisslingen nahe Winterthur lebende Reist: «Der Aufbau hat Jahre gedauert, körperlich und mental.»