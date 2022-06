Schuhtrend 2022: Ultrahohe Heels sind zurück!

Die vergangenen zwei Jahre steckten viele Füsse Pandemie- und Homeoffice-bedingt in Socken, Schlappen und Finken . «Nicht mehr!» – sagt sich die Modeszene. Auf Insta und den Catwalks geht es jetzt mit High Heels hoch hinaus.

High-Heel-Fans in Hollywood und anderswo

Nicht nur Rihanna, auch Negin Mirsalehi trägt auffällige Heels während der Schwangerschaft. An den Füssen der Influencerin glitzert ein Paar Sandalen.

Luxushäuser machens vor

Der Trend zu besonderen High Heels zeichnet sich auch in den Shows der grossen Modehäuser für diese Saison ab. Loewe zeigt für Frühling und Sommer 2022 Sandalen mit Nagellackflaschen …

Wie für einen Grossteil der Kollektion setzt Valentino auch für seine Disco-Schuhe auf ein knalliges Pink. Diese Saison waren die Heels schon an den Füssen von Dua Lipa, Anne Hathaway und zuletzt Vanessa Hudgens zu sehen.

Bei Versace geht es Richtung Dopamine Dressing mit Plateau-Absätzen in auffälligen Farben.

In der neuen Kollektion von Jean Paul Gaultier und Lotta Volkova sorgten Stücke wie Kylie Jenners Nackt-Bikini für Schlagzeilen. Doch auch die Füsse haben mit den futuristischen Mille-Pattes-Schuhen eine Chance auf den grossen Auftritt.

Suchanfragen steigen

Ganz so, wie es die Einkäuferinnen und Einkäufer von grossen Modeplattformen herausgespürt haben. Libby Page, leitende Marktredakteurin beim Luxus-Onlineshop «Net-a-Porter», sagt zur «Vogue»: «Ein wichtiger Teil der Strategie für diese Saison war es, mehr Spass in die Garderobe unserer Kundinnen zu bringen. Deshalb gibt es auf unserer Website eine unglaubliche Auswahl an Absätzen. Wir haben allein 90 verschiedene Modelle mit Plateauabsätzen eingekauft!»