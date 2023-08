Mikroshorts: Diesen Hosentrend solltest du tragen, bevor der Sommer vorbei ist

Ganz okay, ich geniesse es noch, dass es so warm ist.

Ganz okay, ich geniesse es noch, dass es so warm ist.

Super, je wärmer, desto besser. Ganz okay, ich geniesse es noch, dass es so warm ist. Nicht so gut, es könnte schon kühler sein. Gar nicht, ich halte es kaum aus.

Ob du den Spätsommer an einem Rave mit einem transparenten Kleid ausklingen lässt oder deinen angesagten Bikini noch einmal in die Badi ausführst, ist dir überlassen. Willst du lieber zur Hose greifen, präsentieren sich jetzt knappe Mikroshorts als perfekter Trend für die aktuelle Zeit.

Dua Lipa und Emrata lieben Mikro statt Maxi

Cowboy oder casual

Die kurzen Hosen erinnern an Daisy Dukes. Das sind kurze Hosen, die ihren Namen von der fiktionalen Figur Daisy Duke aus der 70er-Show «Dukes of Hazzard» erhalten haben. In der Wildwest-angehauchten Serie trägt Daisy Duke, gespielt von Catherine Bach, öfters knappe Jeanshosen. Kurze Jeanshosen in diesem Schnitt werden darum heute noch Daisy Dukes genannt.