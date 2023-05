Conference League: Ultras greifen Familien im Stadion an – West-Ham-Stars reagieren mit Fäusten

Ziel der Attacke war der Sektor, in dem die Angehörigen der West-Ham-Spieler sassen.

Nach dem Halbfinal in der Conference League gingen Alkmaar-Fans auf die Anhänger von West Ham los.

Der Finaltraum des FC Basel platzte in der Nachspielzeit der Verlängerung, als Fiorentina-Stürmer Antonin Barack das entscheidende Tor erzielte. Die Italiener treffen nun im Final auf West Ham United, den 15. in der Premier-League-Tabelle. Doch nach dem Spiel gegen den AZ Alkmaar am Donnerstagabend kam es zu wüsten Szenen im Stadion.