HC Ajoie gegen EHC Biel : Ultras und Bieler Fans prügeln sich nach Hockeyspiel – 2 Polizisten verletzt

Nach dem Hockeyspiel zwischen dem HC Ajoie und dem EHC Biel gingen Fans aufeinander los. Die Polizei musste Zwangsmittel anwenden.

In die Auseinandersetzung verwickelt waren regionale Ultras-Fangruppen und Fans des EHC Biel, wie die Kantonspolizei Jura schreibt.

Nach dem Eishockeyspiel zwischen dem HC Ajoie und dem EHC Biel kam es am Sonntag beim Bahnhof Porrentruy zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Darin verwickelt waren regionale Ultras-Fangruppen und Fans des EHC Biel, wie die Kantonspolizei Jura schreibt.

Nachdem die Polizei mit Gegenständen beworfen worden war, setzte sie Zwangsmittel ein. Beim Einsatz wurden zwei Beamte der Gendarmerie verletzt. Sachschaden entstand insbesondere an den Restaurants in der Nähe des Bahnhofs, heisst es weiter in der Mitteilung.