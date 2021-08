Marco Borradori erlitt Herzstillstand - Luganos Stadtpräsident kämpft ums Überleben

10 Prozent Überlebenschancen : Luganos Stadtpräsident kämpft ums Überleben

Beim Joggen in Vezia TI erlitt Marco Borradori (62) einen Herzstillstand. Am Vormittag gab es neue Informationen.

Luganos Stadtpräsident Marco Borradori wurde nach einem Herzstillstand ins Spital eingeliefert. Der Stadtrat von Lugano gab am späteren Dienstagnachmittag eine Medienmitteilung heraus, in der er seine «tiefe Bestürzung und grosse Traurigkeit» über den Zustand von Borradori ausdrückte und seine Unterstützung für den Stadtpräsidenten und dessen Familie versichert.

Um 10.30 Uhr am Mittwoch informierte das Spital zum Gesundheitszustand von Borradori. Der 62-Jährige sei nach wie vor in kritischem Zustand, hiess es am Vormittag. Er kämpfe ums Überleben. Wie die Ärzte sagen, ist Borradoris Zustand nicht gut. Wichtige Organe seien nach dem Herzstillstand nicht ausreichend mit Blut versorgt gewesen. Laut Ärzten ist er an eine Maschine angehängt, die für die Blutzirkulation verantwortlich ist. Im Fall des Luganer Stadtpräsidenten «ist die Überlebenschancen bei etwa zehn Prozent», wie ein Experte sagt.