Bubendorf BL : Um 11.30 Uhr war für den Schredder Feuerabend

In einem Entsorgungszentrum in Bubendorf fing am Mittwochmittag eine Schredder-Maschine Feuer. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Maschinen und das Gebäude verhindern.