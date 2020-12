Ab dem 30. Dezember wird darüber informiert, wie und wann man sich impfen kann. Ab Ende Januar wird in verschiedenen Heimen in Zürich geimpft, sagt Rickli. «Die Heime sind in wenigen Tagen bereit, die Einwilligung der Impfenden einzuholen.» Und: «Wir wollen auch bald Pflegepersonal impfen», so Rickli.