Tour de Suisse: Gedenkfahrt für Radprofi Gino Mäder

Der Schweizer Radprofi Gino Mäder starb am Freitag an den Folgen seines schweren Sturzes. Die 6. Etappe war speziell und wurde eine Trauerfahrt.

Tief erschüttert vom tödlichen Sturz des Schweizer Radprofis Gino Mäder spendeten sich seine Kollegen weinend gegenseitig Trost. Mit einer Gedenkminute erinnerten die Fahrer der Tour de Suisse am Freitag an den 26-Jährigen, der kurz vor dem Start der sechsten Etappe seinen schweren Verletzungen vom Vortag erlegen war.

Die Nachricht vom Tod Mäders schockte seine Teamkollegen von Bahrain-Victorious und die Radsportwelt. Mäder war am Donnerstag bei der fünften Etappe mit hohem Tempo in eine Schlucht gestürzt und musste reanimiert werden.

TV-Stationen im Ausland werden kritisiert

Die sechste Etappe der Tour de Suisse fand am Freitag nicht wie geplant statt. Stattdessen absolvierten die Fahrer am Nachmittag die letzten 20 Kilometer zum Zielort Oberwil-Lieli als Trauerfahrt. Das sei auch Wunsch der Familie gewesen sein, hiess es.

Andy Mueller/freshfocus

Die Fahrt verlief ruhig. Die Fahrer redeten kaum, das Mäder-Team absolvierte die Etappe gemeinsam an der Spitze. Die Fans am Strassenrand klatschten und hielten Rosen in den Händen. Während die SRG auf einen Kommentar bei der Gedenkfahrt verzichtete, kommentierten TV-Stationen aus dem Ausland die Etappe. Dafür gab es Kritik seitens der Fans – insbesondere auf Twitter.

Grundsätzlich stehen jetzt noch zwei Etappen bei der Tour de Suisse an. Am Mittag hiess es, dass die Tour am Wochenende fortgeführt wird. Nun steht gemäss dem SRF jedoch im Raum, dass die Tour de Suisse doch nicht fortgeführt wird. Es sei die Entscheidung der Fahrer und der Teams.