Tropennacht - Um 4 Uhr morgens war es noch über 20 Grad warm

Vielerorts sanken die Temperaturen in der gestrigen Nacht nicht unter 20 Grad.

Wer sich gestern in schweissdurchtränkten Laken gewälzt hat, war bestimmt in guter Gesellschaft. Die Schweiz erlebte eine Tropennacht – stellenweise wurden kurz vor 4 Uhr morgens noch deutlich über 20 Grad gemessen, wie Meteonews mitteilt.

Auch der Freitag geht sommerlich heiss mit bis zu 31 Grad weiter. Am späteren Nachmittag, beziehungsweise am Abend, folgt dann eine kleine Abkühlung: Lokal sind heftige Gewitter möglich. Mit einer Südwestströmung werden die Gewitterwolken übers Flachland ziehen. Die Meteorologen warnen vor Begleiterscheinungen beim Autofahren wie Sichteinschränkung und Aquaplaning.

Nach dem Gewitter-Intermezzo bäumt der Sommer dann am Samstag nochmals so richtig auf – wieder steigt das Quecksilber auf über 30 Grad. Am Sonntag gehen die Temperaturen wieder leicht zurück und es gibt vereinzelt Schauer und Gewitter. Deutlich nasser und kühler beginnt die neue Woche dann mit durchschnittlich 24 bis 26 Grad.