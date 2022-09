Michail Gorbatschow : «Um die Politik zu verändern, muss zuerst alles im Kopf geändert werden»

1 / 8 Ein Bild von Michail Gorbatschow aus dem Jahr 2005. REUTERS Am 16. Februar referierte er im KKL Luzern zum Thema «Ein neuer Konsens für das 21. Jahrhundert». (Symbolbild) AFP Michail Gorbatschow mit seiner geliebten Frau Raissa im Disneyland in Tokio. Reuters

Darum gehts Im Februar 2000 war Michail Gorbatschow in Luzern zu Gast.

Er referierte im KKL zum Thema «Ein neuer Konsens für das 21. Jahrhundert».

Nach der Veranstaltung hatte er am Abend wenigen Journalisten noch Fragen beantwortet.

Er wird als unkomplizierter und witziger Politiker in Erinnerung bleiben.

Michail Gorbatschow war auch zehn Jahre nach seinem Sturz durch Boris Jelzin, der in der Folge im Dezember 1991 zu seinem Rücktritt als erster Präsident der Sowjetunion führte, ein gefragter Redner in Westeuropa. Dies führte ihn im Februar 2000 auch nach Luzern. Im KKL referierte er zum Thema «Ein neuer Konsens für das 21. Jahrhundert». Am Abend erhielt ich mit zwei Kollegen die Möglichkeit, Gorbi im Hotel Palace für ein Interview zu treffen. Die Ansage war, dass er höchstens 20 Minuten für uns Zeit habe, doch der Jahrhundertpolitiker nahm sich fast eine Stunde Zeit und war bestens gelaunt zum Termin erschienen.

Nach dem Tod seiner Frau war bei Gorbi die Traurigkeit zu spüren

Ich werde ihn als unkomplizierten und witzigen Politiker in Erinnerung behalten, dem und der Welt es hätte gegönnt sein dürfen, dass er länger sein Amt hätte ausüben können. Bei den Gesprächen war damals auch etwas Traurigkeit in der Luft, weil seine geliebte Frau Raissa fünf Monate davor nach schwerer Krankheit verstorben war. Als Gorbi im März 1985 mit erst 54 Jahren zum neuen Politchef gewählt wurde, begleitete ihn seine Frau entgegen den damaligen Gewohnheiten immer auf Auslandsreisen, und Raissa war laut seinen Aussagen auch seine wichtigste politische Beraterin.

«Helmut Kohl und ich glaubten, dass die deutsche Wiedervereinigung erst im 21. Jahrhundert stattfindet.» Michail Gorbatschow

So sass Gorbatschow nun alleine im Saal des Hotels und antwortete auf die Frage, welche Visionen er heute habe: «Helmut Kohl und ich glaubten, dass die deutsche Wiedervereinigung erst im 21. Jahrhundert stattfindet. Die Realität sieht anders aus. Was ich damit sagen möchte, ist, dass man das alte Denken, das Konfrontationsdenken, hinter sich lassen muss. Alles muss zuerst im Kopf geändert werden, dann wird auch die Politik anders und die Taten werden sich dementsprechend auch ändern.» Dies sei nicht möglich innerhalb von Europa, das eine Vereinigung anstrebe. «Bitte beachten Sie, wie einige Staaten des Europäischen Rates dies schon wahrnehmen, wenn sie kritisiert werden, wenn man Massnahmen gegen sie ergreift oder ergreifen will. Dies besonders dann, wenn die Rede davon ist, dass eine Mitgliedschaft sistiert werden könnte oder überhaupt nicht mehr infrage käme. Und darauf reagieren alle, sogar Russland. Russland empfindet das auch schon schmerzlich», sagte Gorbatschow. Er zählte Beispiele auf von Treffen zwischen Präsidenten, Delegationen und Organisationen, welche ihre Interessen durchsetzen oder Veränderungen herbeiführen möchten.

Gorbatschow: «Man muss einfach aktiv sein, nicht in Panik kommen im Angesicht von Problemen. Es ist nicht die beste Position, die Hände hochzuhalten. Ich glaube daran, dass es politische Führungskräfte braucht, und das bedeutet immer politische Visionen. Ich glaube sehr daran, dass es möglich ist, weil sich die Politikergeneration abwechselt.» Er hoffe darauf, dass die Jungen hoffentlich nicht so kampflustig seien wie ihre eigenen Väter und Grossväter. «Ich hoffe auf die freie und gebildete Jugend», so Gorbatschow.

«Das Wichtigste, die stärkste Macht ist die Idee.» Michail Gorbatschow

Nach seinem Rücktritt als Präsident war es ihm wichtig zu betonen: «Wir haben zu wenig Visionen und allen effektiven Veränderungen geht eine Revolution im Kopf voraus, im Bewusstsein. Und damit beschäftige ich mich einerseits im Rahmen von Green Cross.» Gorbatschow gründete diese Umweltorganisation im Jahr 1993. Gorbatschow: «Ich glaube, dass ökopolitische Fragen ein ganz wichtiger Tagesordnungspunkt für das 21. Jahrhundert werden.» Ausserdem beschäftigte er sich mit den Gorbatschow-Fonds auch mit globalen, europäischen Problemen. «Es ist sehr wichtig, dass auf intellektueller Ebene Ideen entwickelt werden, welche die Politik sozusagen vorwärts stossen werden, weil die Politik auf dem Weg ist, der nicht ganz klar definiert ist. Das Wichtigste, die stärkste Macht ist die Idee.» Wenn diese Ideen die Herausforderungen der Zeit aufgreifen könnten, um sie zu realisieren, sei das wichtig und nicht die Macht.

Er bedauerte zutiefst, dass die Perestrojka unterbrochen wurde

Gewisse Politiker bedauern einen Machtverlust. Gorbi hingegen wirkte glücklich und fröhlich: «Ich hatte ein Merkmal, was mich von anderen unterschied: Nämlich, dass ich nicht auf die Macht mit Bedauern zurückblickte. Das war der Ausgangspunkt für meine demokratische Position.» Er erzählte, dass ihn eine Studentin an der grössten Uni in Tokio fragte, ob es möglich sei, dass er nicht mehr gewählt würde, weil es ja freie Wahlen gebe. «Da habe ich gesagt, das bedeutet nicht, dass ich verloren habe, weil es jetzt freie Wahlen gibt und Gegenkandidaten. Das ist eben der Sieg meiner demokratischen Einstellung. Und wenn ich gewinne, sind es gar zwei Siege. Aber ein Sieg ist mir bereits garantiert.» Was Gorbatschow beschäftigt hatte, ja, was er tief bedauerte, war, dass die Perestrojka (Umgestaltung der Sowjetunion) unterbrochen wurde. Dies genau dann: «Als uns klar wurde, die nächsten Schritte, neue Vereinbarungen über eine neue Union auszuarbeiten, und wir schon ein Antikrisenprogramm bereitgestellt hatten. Für den Herbst 91 war geplant, die Kommunistische Partei zu ändern und zu reformieren, und der Putsch hat das unterbrochen.»

«Die Rolle des Staates ist es, Neues und Innovatives umzusetzen und die Bevölkerung weiterzubilden.» Michail Gorbatschow

Gorbatschow antwortete auch auf die Frage, wie lange der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, noch überleben werde? «Ich bin der Meinung, dass der Kapitalismus gezwungen ist, sich zu ändern, so wie alles gezwungen ist, sich zu ändern. Das Ende des 20. Jahrhunderts war nicht nur bestimmt durch eine Krise des Kommunismus, sondern auch durch jene der liberalen, der monetären. Auch die Gesellschaften der verschiedenen Länder sind gegen jegliche Extreme, ob kommunistisch oder liberal.» Es reiche, wenn er sage, dass der stellvertretende Präsident der Weltbank sich öffentlich gegen den überhöhten Liberalismus ausgesprochen habe. «Und er hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Armut immer noch sehr gross ist und dass trotzdem noch immer überall eine höhere Effizienz, eine höhere Leistungsfähigkeit der Arbeit durch höhere Bildung und so weiter verlangt wird.» Dieser Mann habe die Frage über die Rolle des Staats gestellt. Man müsse alle Folgen des Eigentums akzeptieren und zulassen. Gorbatschow: «Solange es nichts Besseres gibt, sind die Werte der Demokratie zu akzeptieren und zu bestätigen. Die Rolle des Staates ist es, Neues und Innovatives umzusetzen und die Bevölkerung weiterzubilden.»

