Reisen: Diese Ferienziele solltest du meiden

Unterschiede zwischen Stadt und Land

Aber was bemängeln Schweizerinnen und Schweizer eigentlich am meisten? Muff, der knapp 1000 Fälle pro Jahr bearbeitet, sagt dazu: «Am häufigsten beklagen sich die Schweizerinnen und Schweizer über Airlines und Sauberkeit.» Auch die Unterkünfte seien oft ein Streitpunkt. Es habe entweder zu wenig Geschirr, oder die Sauberkeit werde bemängelt.



Muff sieht auch einen Unterschied zwischen Leuten vom Land und solchen, die in Städten wohnen: «Leute vom Land sind gelegentlich eher etwas komplizierter. Reisende aus schnelllebigen Städten wie Zürich oder Basel sind in der Regel an einer raschen Lösung interessiert.» Er rät den Schweizerinnen und Schweizern, eine «gewisse Nonchalance» an den Tag zu legen. «Man sollte sich nicht über jede Kleinigkeit aufregen. Wenn Leute auf einer Reise einfach alles schlecht finden, dann frage ich mich schon ein bisschen», so der Ombudsmann.