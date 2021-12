Von Prinz Philipp bis Mirko Nontschew – Um diese Promis haben wir in diesem Jahr getrauert

Nur wenige Tage, nachdem Dustin Diamond (44) in ein Spital eingewiesen wurde, erlag der Schauspieler an seinem Krebsleiden. Am 1. Februar soll er im Beisein seines Vaters für immer eingeschlafen sein. Bekanntheit erlangte er bereits in jungen Jahren durch seine Rolle als Screech Powers bei «Saved by the Bell».