Engelberg Ausflug - Um den Trübsee findest du zahlreiche Bergaktivitäten

Du suchst Ideen für einen Familienausflug an Sommertagen? Hier kommen drei Tipps in Engelberg, plus Übernachtung im Berghotel.

Familien finden am türkisblauen Trübsee Platz, um sich auszutoben. Gleichzeitig ist der See Ausgangsort für kleinere Wanderungen. Wir zeigen dir, was du in der Region um Engelberg alles erleben kannst.

Tipp 1 – für Wandermuffel

Rudern mit Kids auf dem Trübsee. Engelberg-Titlis Tourismus

Wenn die Kinder wenig Interesse an einer Wanderung haben und die Eltern keine Lust auf Diskussionen, heissts: Statt Trübsal blasen am Trübsee Spass haben. Der grosse Spielplatz Schmuggler & Säumer direkt am See lädt genau wie die Ruderboote zum Entdecken ein. Wer mehr Action braucht, tobt sich im Adventure Park aus oder schwingt sich auf dem Trübsee Zipline Flyer 500 Meter zum See runter.

Tipp 2 – eine lockere Wanderung, auch mit Kinderwagen

Enziane und weitere Blumen buhlen am Wegrand um Aufmerksamkeit. Engelberg-Titlis Tourismus

Als Wanderung für die ganze Familie eignet sich der Bergblumenpfad vom Trübsee bis zur Bahnstation Älplerseil. Der kinderwagentaugliche Weg führt am Trübsee entlang, der nicht etwa trüb, sondern türkisfarben leuchtet. Am Wegrand buhlen die Alpenblumen ebenfalls um Aufmerksamkeit. Die Strecke beträgt drei Kilometer, was eine Wander- oder eher Spazierzeit von knapp einer Stunde bedeutet.

Wer noch nicht genug hat, kann entweder mit dem Älplerseil nach Untertrübsee fahren oder wandern. Dort beginnt der zweite Teil des Bergblumenpfads, der nach zwei Kilometern (40 Minuten) bei der Gerschnialp auf 1260 Metern endet. Hier gibt es vorzüglichen Alpkäse.

Tipp 3 – die sportliche Familienwanderung

Und wem auf der Wanderung heiss wird, hüpft ins kühle Gewässer. Engelberg-Titlis Tourismus

Für etwas sportlichere Familien ist die Vier-Seen-Wanderung ein Muss. Gestartet wird ebenfalls beim Trübsee, von wo sich der Wanderweg 15 Kilometer lang durch die fantastische Bergwelt nach Melchsee-Frutt schlängelt. Die atemberaubenden Ausblicke und die vier schönen Bergseen machen diesen Höhenweg zu einem Erlebnis.

Geträumt wird im Berghotel Trübsee

Den Abend lässt man auf der Terrasse des Berghotels ausklingen. Engelberg-Titlis Tourismus

Auf 1800 m ü. M. liegt direkt das Berghotel Trübsee. Das Hotel kommt modern und schnörkellos daher. Es liegt auf halber Höhe zum Gipfel des Titlis und ist bequem mit der Bergbahn innerhalb von zehn Minuten von Engelberg erreichbar. Wenn die Sonne langsam untergeht und die letzten Tagesgäste ins Tal zurückgekehrt sind, kehrt Ruhe ein und die Hotelgäste haben die Bergwelt ganz für sich.

Die Zimmer kommen stilvoll und schlicht daher. Engelberg-Titlis Tourismus

Wo zieht es dich am Wochenende hin? Rauf auf die Berge oder eher in die Stadt? Und hättest du für die Community gleich noch einen Tipp? Ab damit in die Kommentare!