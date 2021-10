Oberwil BL : «Um drei Uhr morgens sprengten sie die Bancomaten in der Kantonalbank»

Am frühen Morgen wurden die Anwohner und Anwohnerinnen neben der Basellandschaftlichen Kantonalbank in Oberwil unsanft aus dem Schlaf gerissen: Räuber hatten in der Filiale eine Explosion verursacht. Sie hatten es auf die Bancomaten abgesehen.

1 / 8 Vor der Bankfiliale liegen die Trümmer der Tür. 20min/News-Scout Laut dem News-Scout flüchteten die Täter in einem schwarzen SUV. 20min/News-Scout Neben der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort. 20min/News-Scout

Darum gehts Am frühen Freitagmorgen jagten Unbekannte in Oberwil die Bancomaten in der Filiale der Kantonalbank in die Luft.

Laut einem News-Scout flüchteten die Täter anschliessend in einem SUV.

Ob die Unbekannten Beute machten, kann die Polizei noch nicht sagen.

«Um drei Uhr morgens hörte ich einen lauten Knall», berichtet ein News-Scout, der gegenüber der Filiale der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) an der Hauptstrasse in Oberwil wohnt. «Als ich ans Fenster ging und nachschaute, sah ich zwei schwarz gekleidete Personen, die sich in der Bank aufhielten.» Die Explosion hatte sich im Erdgeschoss der Bank ereignet, wo sich auch die Bancomaten befinden. «Vor der Tür lagen Trümmer und es drang Rauch aus der Filiale», so der Mann weiter.

Dann sei alles ganz schnell gegangen. «Die beiden Unbekannten stiegen draussen in einen grossen schwarzen SUV und rasten davon.» Der News-Scout alarmierte die Polizei, die «nach einer guten halben Stunde» anrückte. Auch die Feuerwehr erschien vor Ort. Später sah er, wie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Spurensicherung den Tatort untersuchten.

Die Polizei Basel-Landschaft bestätigt den Vorfall gegenüber 20 Minuten: «Gegen drei Uhr morgens sprengte eine unbekannte Täterschaft den oder die Bancomaten in der Bank», so Sprecher Adrian Gaugler. «Unsere Leute sind noch vor Ort, um die Spuren zu sichern.» Dabei sei auch ein Sprengstoff-Roboter im Einsatz, der die Gegend absuche. Zur Frage, ob und falls ja wie viel Beute die Täter beim Raubzug machten, kann Gaugler noch keine Angaben machen. Der letzte ähnliche Fall habe sich im März in Aesch ereignet.

