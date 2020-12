1 / 5 Im Rahmen einer neuen Studie untersuchten Forschende des Universitätsspitals Basel und der ETH Zürich, wie sich das Coronavirus im Kanton Basel-Stadt verbreitet. las Dabei lag ein Hauptfokus auf dem Alter, der Wohnsituation und dem Einkommen der untersuchten Patienten. Juri Weiss Eines der Erkenntnisse der Studie war, dass sich das Virus unter jungen Menschen, die tendenziell auf wenig Wohnraum pro Kopf leben und mobiler sind, schneller verbreitet als in wohlhabenden Quartieren, wo die Bewohner mehr Wohnfläche zur Verfügung haben. las

Darum gehts Forschende des Unispitals Basel und der ETH Zürich haben im Rahmen einer neuen Studie die Daten von Patienten untersucht, die während der ersten Welle in Basel-Stadt positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Die Untersuchung zeigt, wie sich das Virus im Kanton verbreitet hat.

Die erhobenen Daten könnten nun bei der Entwicklung einer Impfstrategie helfen.

Adrian Egli, Mikrobiologe im Universitätsspital Basel, und Karsten Borgwardt von der ETH Zürich haben kürzlich gemeinsam mit ihren Forscherteams eine Untersuchung zur Verbreitung des Coronavirus im Kanton Basel-Stadt durchgeführt. Dies berichtete die bz am Dienstag. Im Rahmen der Studie untersuchten die Forschenden Proben aus rund 400 positiven Corona-Tests, die während der ersten Welle in Basel durgeführt wurden.

Während zum einen die genetischen Buchstaben des Virus analysiert wurden, um so die Virenstränge miteinander zu vergleichen, sammelten die Forschenden auch die Daten der jeweiligen Patienten, die positiv getestet wurden. Der Fokus lag dabei vor allem auf dem Alter, der Wohnsituation und dem Einkommen.

Keine zufällige Verbreitung

Laut Egli findet die Verbreitung des Virus innerhalb und unter den 19 Basler Quartieren nicht zufällig statt. So sei es in dichter besiedelten Quartieren zu einer Häufung von Infektionen gekommen. Um die Verbreitung im Kanton genauer analysieren zu können, wurde dieser nach bestimmten Eigenschaften unterteilt.

«Die Daten zeigen, dass mehrheitlich pensionierte oder wenig mobile Personen das Virus in ihrem sozialen Umfeld verbreitet haben. Dieses befand sich entweder im gleichen Quartier oder umfasste Personen derselben sozialen Schicht», wird Egli zitiert.

Im Gegensatz dazu würden junge Personen eher in dichter besiedelten Quartieren, wie der Innenstadt, wohnen. Sie würden zudem eine höhere Mobilität aufweisen, da sie meist auf wenig Wohnraum pro Kopf leben und dazu neigen, sich mehr in sozialen Gruppen zu bewegen. «Das Muster zeigt, dass sich das neue Coronavirus in den wohlhabenderen Quartieren, in denen die Bewohnenden mehr Wohnraum zu Verfügung haben, langsamer verbreitet», schreibt Egli.

Junge sollen bei der Impfstrategie nicht vernachlässigt werden

Am 28. Dezember erfolgt in Basel-Stadt der Impfstart. In einer ersten Phase werden vorerst nur Personen geimpft, die 65 Jahre alt oder älter sind. Egli betont jedoch, dass auch die jungen Menschen in die Impfstrategie einbezogen werden müssen, da die Studie gezeigt habe, dass sich das Virus in dieser Gruppe klar schneller verbreitet. «Wenn wir Fälle verhindern wollen, die ansonsten das Gesundheitssystem belasten, müssen wir auch junge Menschen impfen», so Egli.