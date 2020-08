Augenzeugen in Beirut

«Um mich herum lagen mehrere Leichen»

Strassen waren mit Trümmern und Glasscherben übersät, Leute schrien in Panik – Augenzeugen erzählen, wie sie die Minuten nach der Explosion in Beirut erlebten.

In der libanesischen Hauptstadt Beirut hat sich eine starke Explosion ereignet. Rauch steigt über der Stadt auf.

Die Notaufnahmen in den Spitälern füllen sich mit Verletzten.

In der Stadt brach Chaos aus.

In Beirut hat sich am Dienstag eine schwere Explosion mit Hunderten Verletzten ereignet.

Panik, Chaos, Staub, der Lärm von Alarmanlagen, die gleichzeitig losgingen - die schwere Explosion kurz vor sechs Uhr Abends erschütterte die Menschen in der libanesischen Hauptstadt Beirut.

Ein Fotograf berichtete dem Portal Al Arabiya von « mindestens 15 Leichen um mich herum » auf e iner Strasse nahe des Hafens . Eine Frau schilderte, wie durch die Wucht der Explosion ihr ganzes Haus geschüttelt habe. «Wir sassen in unserem Wohnzimmer, und plötzlich fielen uns die Wand und Glas auf den Kopf», sagte ein Anwohner namens Rumi. Die Strassen seien plötzlich mit Trümmern und Glasscherben übersät gewesen.

Menschenrechtsaktivistin Joelle Bassoul e rzählte Euronews , sie habe zwei Schockwellen gespürt. « Der erste war ein Urknall, von dem ich sofort wusste, dass es eine Explosion war. Wenige Sekunden später gab es eine zweite sehr starke Schockwelle » , sagte Bassoul. « Die Leute schrien um uns herum, ein paar Autos wurden in das Gebäude gesprengt » , fügte sie hinzu. Als sie zurück nach Hause ging, merkte sie, dass dieses vollständig zerstört wurde. «Mein Haus ist weg.»

Situation in den Spitälern wird kritisch

Die Spitäler füllten sich allmählich mit Verletzten, twittert Samah Hadid vom norwegischen Flüchtlingsrat. Neurochirurg Fred Bteich arbeitet in einem Spital, in dem Dutzende von Opfern gebracht werden. « Es wird eine lange Nacht in der Notaufnahme werden. Die Patienten stapeln sich auf dem Boden. »